Législatives : à Paris, Cécile Duflot éliminée dès le premier tour

Il n'y a pas eu de miracle pour Cécile Duflot. Candidate dans la 6e circonscription de Paris, l'ancienne ministre du Logement a réalisé un score insuffisant pour se qualifier au second tour des élections législatives. Elle n'a obtenu que 14,69% des voix, dimanche 11 juin.

Le contexte

Cécile Duflot avait anticipé sa défaite. Elue confortablement en 2012 avec 48,78% des voix au premier tour et 72,18% au second, l'écologiste savait que la partie serait beaucoup plus compliquée pour elle cette année. "Je ne m'attends pas à perdre. Je m'y prépare. Il ne faut jamais se leurrer", expliquait-elle à franceinfo quelques jours avant le premier tour. Avant de préciser : "Quand il y a une vague nationale, comme on l'a vue avec le résultat du vote des Français de l'étranger [qui ont plébiscité les candidats de La République en marche], il faut être lucide..."

Le résultat

Cécile Duflot s'est classée en troisième position, avec 14,69% des suffrages, derrière Pierre Person (La République en marche), largement en tête avec plus de 39,42% des voix, et Danielle Simonnet (La France insoumise, 18,83%), tous deux qualifiés pour le second tour.

La réaction

Remerciant les électeurs qui ont voté pour elle, Cécile Duflot a publié un communiqué sur Twitter. "Je continuerai à m'engager aux côtés de celles et ceux qui veulent agir pour transformer la société", annonce-t-elle, appelant à "construire une force nouvelle".

Merci aux électeurs et électrices de la 6e circonscription de Paris qui ont voté pour moi. À demain la gauche, à demain l'écologie. pic.twitter.com/on6Ky741oV — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 11 juin 2017

L'avenir

Que va faire Cécile Duflot, désormais dépourvue de tout mandat politique ? Va-t-elle continuer la politique ? Quelques mois après sa défaite dès le premier tour de la primaire écologiste (face à Yannick Jadot et Michèle Rivasi), et après ce nouvel échec cinglant, la question est clairement posée. "Je suis tout sauf une professionnelle de la politique", assurait l'ancienne urbaniste à franceinfo, tout en restant évasive sur une éventuelle reconversion professionnelle. "J'ai des pistes, je réfléchis. J'ai adoré mon métier. Mais retourner dans ce que je faisais avant ? Faire autre chose ? Je verrai..."