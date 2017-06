Législatives : dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen recueille 46,02% des voix dès le premier tour

Cette fois-ci, ce pourrait être la bonne. Dimanche 11 juin, Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour des élections législatives dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 46,02% des voix. La présidente du Front national a de bonnes chances de l'emporter au second tour et de faire son entrée pour la première fois au Palais-Bourbon.

Le contexte

En 2012, il avait manqué 118 voix à Marine Le Pen pour l'emporter face au socialiste Philippe Kemel. La fille de Jean-Marie Le Pen avait également échoué en 2007, toujours dans la circonscription d'Hénin-Beaumont. Mais en 2017, la candidate frontiste pourrait bien toucher au but.

Le paysage politique lui est plus favorable : son plus farouche adversaire en 2012, Jean-Luc Mélenchon, a décidé d'être candidat à Marseille. Mais surtout, son score a considérablement progressé en cinq ans. Elle est arrivée en tête du second tour de la présidentielle sur la circonscription avec 58,17% des voix, soit le sixième meilleur score du FN sur les 577 circonscriptions.

Le résultat

Marine Le Pen obtient 46,02% au premier tour de ces législatives et progresse de quatre points par rapport au premier tour de 2012. Elle devance largement les trois autres principaux candidats. Celle de La République en marche, Anne Roquet, arrive deuxième, mais avec 16,43% des voix. Elle est suivie du député sortant PS, Philippe Kemel, qui obtient 10,83% des suffrages, et du candidat de La France insoumise, Jean-Pierre Carpentier (9,97%).

La réaction

"Ce sera une belle bataille de second tour", a réagi la présidente du FN aux résultats du premier tour dans sa circonscription.

L'avenir

Si Marine Le Pen parvient à l'emporter au second tour, dimanche 18 juin, elle ne pourra, a priori, pas prétendre à prendre la tête d'un groupe parlementaire FN à l'Assemblée. Selon les projections Ipsos/Sopra Steria*, le FN ne pourrait décrocher au second tour qu'un à cinq députés, soit beaucoup moins qu'espéré et loin du seuil des 15 députés nécessaire pour former un groupe parlementaire. De quoi la déstabiliser un peu plus au sein de son parti, où sa ligne est contestée.

Marine Le Pen souhaitait pourtant incarner la "véritable" opposition aux députés de La République en marche. Faisant malgré tout état de "réserves de voix considérables pour le second tour", la présidente du FN a appellé dimanche soir les "électeurs patriotes" à se rendre "massivement aux urnes dimanche" 18 juin.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.