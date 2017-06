INFOGRAPHIE. Législatives : si la France était une commune de 100 habitants, moins de 11 auraient voté pour En marche !

Le raz-de-marée pour La République en marche a bien eu lieu lors du premier tour des élections législatives, dimanche 11 juin. Emmanuel Macron est bien parti pour réussir son pari d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'alliance LREM-MoDem obtient 32,32% des voix, devant le bloc LR-UDI (21,56%), La France insoumise-PCF (13,74%) et le Front national (13,2%). La projection en sièges d'Ipsos/Sopra Steria pour le second tour donne entre 415 à 455 sièges au mouvement d'Emmanuel Macron, soit une large majorité absolue. Pourtant, en prenant en compte l'abstention et les Français absents des listes électorales, les résultats sont moins impressionnants.

Un Français sur trois seulement a choisi un candidat

Pourtant, il est possible de regarder les résultats sous un autre angle. En prenant en compte l'abstention (51,29% des inscrits), ainsi que les Français qui ne sont pas sur les listes électorales (soit 29%, entre les non-inscrits, les mineurs et ceux qui n'ont plus leurs droits civiques), les résultats sont moins flatteurs pour les candidats d'Emmanuel Macron.

Si la France était un village de 100 habitants, 33 d'entre eux seulement (33,77%) auraient exprimé un choix pour un candidat et plus de 36 se seraient abstenus. Moins de 11 Français auraient voté pour les candidats du président de la République, moins de 8 auraient voté pour un candidat de droite et moins de 5 auraient voté pour un candidat Front national.