VIDEO. Législatives : regardez la soirée spéciale de France 3

France 3 propose dimanche 18 juin, de 18h50 à minuit, une grande soirée électorale, consacrée aux résultats des élections législatives 2017, avec en alternance des séquences nationales et de larges pages spéciales des stations régionales. Une soirée à suivre et à commenter sur notre site franceinfo.fr

>>> Suivez les estimations et les résultats des élections législatives 2017

A 20 heures. Carole Gaessler et Francis Letellier donnent les estimations de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France*, puis les premiers résultats définitifs, en liaison avec les envoyés spéciaux dans les différents QG des partis politiques et des lieux stratégiques de la campagne. Ils recueillent les réactions de personnalités politiques, mais aussi de citoyens. Accompagnés d'analystes et d'experts, ils tireront les premières conclusions du scrutin.

A 20h15, 21h15 et 22h15. Pendant 45 minutes, place aux rédactions locales qui interrogeront les vainqueurs et les battus et donneront la parole aux différents acteurs des législatives, pour des réactions à chaud.

A 23 heures, retour sur le plateau national. Des invités se succéderont pour commenter et analyser en direct les résultats du second tour des législatives.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.