VIDEO. Législatives : regardez la soirée spéciale de France 2

A l'occasion du second tour des élections législatives dimanche 18 juin, la rédaction de France 2 se mobilise dès 19 heures et propose une émission spéciale, présentée par Marie-Sophie Lacarrau, Léa Salamé, et Laurent Delahousse. Ils seront accompagnés en plateau de Nathalie Saint-Cricq, la chef du service politique de la chaîne, du journaliste Guillaume Daret et du directeur de l'institut de sondage Ipsos, Brice Teinturier. Une soirée que vous pouvez également suivre sur franceinfo.fr.

A 20 heures. La nouvelle Assemblée sera dévoilée grâce à l'estimation d’Ipsos/Sopra Steria*. Les journalistes de la rédaction seront présents en duplex dans les circonscriptions à fort enjeu. Des invités politiques réagiront et des éditorialistes analyseront à chaud leurs propos.

A 21 heures. La soirée continue avec "L’Exercice du pouvoir", un éclairage complet sur la nouvelle Assemblée, sur le devenir et les conséquences d’une majorité qui s’annonce puissante. Spécialistes de la rédaction, constitutionnalistes, éditorialistes et économistes débattront successivement de la future législature.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.