EN IMAGES. Législatives : les unes de la presse après la vague En marche ! au premier tour

"En marche vers une majorité écrasante", "coup de maître", "l'OPA". Lundi 12 juin, Emmanuel Macron fait la une des grands journaux français. Au lendemain du premier tour des élections législatives, les quotidiens mettent l'accent sur la large victoire de La République en marche. Le mouvement du président et son allié du MoDem obtiendraient en effet entre 415 et 455 sièges à l'issue du second tour, un chiffre largement supérieur à la majorité absolue (289 sièges), selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*.

Une vague qui amène Libération à souligner que LREM "balaye sur son passage les partis traditionnels". Franceinfo a sélectionné les principales unes publiées après ce scrutin.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, Le Point, France 24 et LCP-AN.