DIRECT. Législatives : les bureaux de vote ont fermé hormis dans les grandes villes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Un grand bravo à Chourgnac, médaille d'or de la rapidité dans le département de la Dordogne. Le village compte 69 habitants.

: Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, va prendre la parole peu après 20 heures. Il sera peut-être question de son avenir. Sinon, un bureau politique fleuve de trois heures est prévu pour mardi matin.

: Comme au premier tour, Emmanuel Macron a invité ses ministres à l'Elysée pour une soirée télé. Le journaliste du Monde qui donne l'information ne précise pas si le buffet campagnard choisi pour le premier tour a été reconduit.

: Avant les résultats dans une heure, un point sur les forces en présences pour ce second tour :



• 516 candidats La République en marche / MoDem.



• 264 candidats Les Républicains.



• 120 candidats Front national.



• 70 candidats socialistes et radicaux de gauche.



• 67 candidats La France insoumise.



: Et hop, pour suivre la soirée électorale de France 2, c'est par ici.





: Un journaliste de la Voix du Nord a été réquisitionné pour dépouiller à Roubaix, faute de volontaires, et a découvert un bulletin Hannibal Lecter...

: Malheureusement, @serge, c'est très, très commun. J'en profite pour signaler à nos lecteurs que votre commentaire a plus de chances d'être diffusé dans ce direct s'il ne contient pas de propos grossier ou injurieux. C'est plus agréable pour tout le monde, croyez-nous !





: Est-ce qu'il arrive que vous receviez des commentaires "impubliables" ? Du style haineux, ou autre ...

: Une voix pour Pamela Anderson à Onet-le-Château, dans l'Aveyron.

: Bonsoir @Laenith97. Désolé, nous ne publions aucun résultat dans ce fil avant 20 heures, outre-mer compris. Mais nous ne manquerons pas de les donner après cette heure-là.

: Les résultats des Outre-Mer sont déjà tous là. Mais c'est vrai nous ne comptons pas...

: Bonjour @jacou04. Oui, comme tous les jours, les commentaires de ce direct sont modérés a priori, par nos soins. Ce fil serait illisible si nous les publions tous, nous en recevons toutes les 10 secondes.







: France info vous sélectionnez les messages que vous voulez voir apparaître ?

: @Milo : Je n'ai pas de date précise. Mais le coup d'envoi de la législature sera donné mardi 27 juin. Le temps que les députés s'organisent (élection du président, formation des groupes, placement dans l'Hémicycle), les premières questions au gouvernement ne devraient pas avoir lieu avant la semaine suivante. Ce qui nous amènerait au mercredi 5 juillet.

: Bonjour france info. Savez-vous quand auront lieu les premières questions au gouvernement de la nouvelle législature ?

: Le dépouillement est aussi l'occasion pour certains de nos confrères d'ironiser sur la forte abstention.

: Même chose dans la petite commune de Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, où la participation a baissé de 4 points, selon nos confrères de France 3.

: Pendant que nos lecteurs s'écharpent au sujet de l'abstention, le dépouillement a commencé (en dehors des grandes villes). Exemple à Sarreguemines, dans la 5e circonscription de Moselle.

: Et comment tu t'opposes à ce que va devenir la France si les deux seuls candidat qui restent défendent en rien tes idées? Tu vote pour le moins pire? Tu vote utile? J'ai voté pour mes idées à la présidentielles et aux législatives. Quand le choix qui est proposé ne reflète en rien mes convictions je vais pas voter. Parce que que tu votes blanc ou pas, c'est la même chose et ça ne change en rien les résultats. Arrêtez vos leçons de morale à la noix.

: Vous pouvez aussi décider de donner tort aux sondeurs. Ils ne sont pas infaillibles.

: A force de dire que les jeux sont faits, presse et instituts de sondage ont leur part de responsabilité !

: Le débat entre abstentionnistes et votants convaincus continue de faire rage dans les commentaires.

: 20minutes.fr a pensé aux assesseurs qui s'ennuient ferme dans les bureaux de vote. Saviez-vous qu'ils n'ont pas droit à une petite partie de Candy Crush entre deux électeurs, ni de lire un livre, encore moins de piquer un petit roupillon ? A Lille, les assesseurs rencontrés par le journal se lisent des blagues trouvées sur internet pour tuer le temps...

: @anonyme : Comme d'habitude, nous ne diffuserons aucun résultat dans ce fil avant 20 heures, par respect de la loi et de nos lecteurs dont les bureaux de vote ferment à cette heure-là. Un peu de patience !







: Y-a-t-il les premiers résultats ? Si non, vers quelle heure seront-ils disponibles ?

: Une explication à l'abstention record : à Tanlay, dans l'Yonne, un concours canin réputé a détourné les électeurs des bureaux de vote, rapporte L'Yonne Républicaine. Un concours de golden retrievers qui passionne les habitants de la commune et qui a déplacé les foules jusqu'à Paris...

: Ipsos/Sopra Steria estime désormais l'abstention finale à 56,6% des électeurs. Ce qui constituerait toujours un record pour des législatives.

: @anonyme : Rien. La participation n'influe que sur la qualification pour le second tour des législatives, avec la règle des 12,5% des inscrits.







: Bonjour, que se passe-t-il si la participation est inférieure à 50%?

: Alassane Dia, ancien tirailleur sénégalais, a été naturalisé le 15 avril par François Hollande. Et il a pu voter pour la première fois lors de ces législatives, à Bondy, en Seine-Saint-Denis, raconte Le Parisien. Et il a pu découvrir... l'abstention : "Quand je suis arrivé au bureau à 14 heures, il n'y avait personne ! J'ai pensé que les gens avaient tous voté le matin. "



: L'abstention est un moyen de s'exprimer...

: Si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce que va devenir la France, qu'il vote maintenant, ou se taise à jamais. J'ai honte devant un tel taux d'abstention. Même pas l'amour-propre d'aller voter blanc. Ah oui, le vote blanc n'est pas comptabilisé : encore une excuse a deux balles. Triste peuple (...) incapable de prendre son destin en main.

: Sondeurs et journalistes n'ont pas cessé depuis l'élection présidentielle de nous dire que les jeux étaient faits pour ces élections. Je m'abstiens d'aller voter dans ces conditions.

: Le jour où les politiques auront des résultats en rapport avec leurs promesses, où la proportionnelle sera de mise, où l'on votera pour les législatives le même jour que pour les présidentielles (comme ça se fait déjà dans d'autres pays), je retournerai voter ! Aujourd'hui, c'était abstention et sans regret aucun.

: Selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria, l'abstention finale devrait s'élever à 57% à la fermeture des bureaux de vote. Dans nos commentaires, des lecteurs revendiquent le fait de ne pas aller voter, tandis que d'autres déplorent franchement ce choix.

: @anonyme : Oui. L'abstention est estimée à 57% par notre partenaire Ipsos/Sopra Steria. Si ce chiffre se confirme, ce serait un record depuis 1958 pour une élection législative. Seules les européennes mobilisent moins (59,37% d'abstention en 2009).

: Avez-vous les premières estimations de l'abstention aux élections législatives ?

: La voici @Vince (d'ailleurs, il s'agit de la carte de la participation, avec les départements qui votent le plus en jaune foncé). Il fallait juste laisser un peu temps à Nicolas Enault, la "machine à cartes" de notre rédaction, pour qu'il fasse la mise à jour.











: Bonjour. Pourquoi vous ne faites pas de carte de l'abstention comme à midi ?