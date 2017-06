DIRECT. Suivez les résultats et réactions après le premier tour des législatives

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Hamon, Duflot, Filippetti, Fekl... Voici la liste des ministres de François Hollande éliminés au premier tour.







: La une du Figaro de demain :







: @anonyme : Cette circonscription, la 4e de la Sarthe, est depuis 2012 celle de Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture et proche de François Hollande. Sans adversaire LREM face à lui, le socialiste est arrivé en tête au premier tour, avec 30,31% des voix, contre 22,15% pour le candidat Les Républicains, Emmanuel Franco. A Sablé-sur-Sarthe, la ville dont Fillon fut maire, c'est cependant ce dernier qui arrive en tête (32,44%).

: Des résultats de la circonscription de Fillon dans la Sarthe ?

: Myriam El-Khomri est en ballotage défavorable dans la 18e circonscription de Paris. La candidate socialiste, soutenue par En marche !, qui n'a pas présenté de candidat contre elle, obtient 20% des voix, contre 38% au Républicain Pierre-Yves Bournazel.

: Un chiffre pour illustrer la déroute du Parti socialiste ce soir : sur 511 circonscriptions dépouillées (sur 577), il n'y a que 44 candidats socialistes qualifiés pour le second tour.







: Cocorico pour Eric Ciotti, qui annonce sur Twitter sa qualification au second tour de sa circonscription des Alpes-Maritimes. Et avec 35%, il affirme obtenir le meilleur score LR de son département.

: Il avait fait moins de 1% à la présidentielle, il fait presque trois fois mieux aux législatives. François Asselineau, président de l'UPR, a obtenu 2,82% des voix dans la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis.







: Plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter. Mais qui sont ces abstentionnistes ? Eléments de réponses avec notre journaliste Camille Caldini.













: Henri Guaino, balayé dans sa circonscription parisienne, annonce son retrait de la vie politique sur BFM-TV et bâche les électeurs de sa circonscription "à vomir", entre "les cathos pétainistes" et les "bobos égoïstes".

: Angela Merkel félicite Emmanuel Macron pour ce "grand succès". Avec dans le coin de la tête l'idée de faire aussi bien aux législatives allemandes, en septembre.

: L'ex-écologiste François de Rugy, rallié à En marche !, obtient 45% des voix dans sa circonscription de Loire-Atlantique, et se trouve en très bonne position pour le second tour.

: Voici la une du Parisien de demain matin :



: Figure de l'aile droite des Républicains, le député Jacques Myard est en ballottage très défavorable dans la 5e circonscription des Yvelines. Il ne recueille que 27,35% des voix, loin derrière le candidat de La République en marche Yaël Braun-Pivet (LREM).









: "C'est un désastre, c'est la continuation de ce vrai désastre que fut l'échec de la droite à la présidentielle."



Sur BFM-TV, Jean-François Copé estime qu'il y a "tout à refaire".



: Marrant comme à l'époque des raz de marée PS ou RPR les mêmes qui s'offusquent maintenant s'en accommodaient bien.

: Le bilan de ce premier tour montre surtout une sanction envers les frondeurs au sein de la gauche, ainsi qu'un véritable désir de renouvellement et la fin du clivage gauche-droite.

: Les sympathisants de La République en marche répondent à ceux qui minimisent, voire critiquent, la vague de la majorité présidentielle.







: Dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, l'ancien du Bloc identitaire, Philippe Vardon (FN), est devancé par Cédric Roussel, candidat de La République en marche (31,91%). Le député sortant, Rudy Salles (UDI, 20,50%), un proche de Christian Estrosi, est éliminé.

: Dans la même circonscription, Dieudonné obtient lui 3,8%, et se classe 8e.

: Francis Lalanne et son candidat écologiste obtiennent, eux, 1,08% dans la circonscription d'Essonne où Manuel Valls est arrivé en tête.











: Précision sur la "rouste" électorale subie par Jean-Christophe Cambadélis : le patron du PS termine 4e du premier tour, battu par le candidat marcheur, l'insoumis et l'écologiste.

: @rimap : C'est parce que vous avez consulté le score qu'il a recueilli sur la commune de Trappes. Mais sa circonscription, la 11e des Yvelines, recouvre d'autres communes. Voici le bon lien (mais le résultat n'est pas encore arrivé). Le candidat a lui-même annoncé son élimination sur Twitter.

: J'ai lu que #Hamon était éliminé alors que vos résultats l'annoncent 1er avec 44%. Que se passe-t-il ?

: Nicolas Dupont-Aignan va devoir cravacher. L'unique député de Debout la France est devancé par le candidat d'En marche ! (29,75% contre 35,75%) dans sa circonscription de l'Essonne.







: Il est colère, Stéphane Ravier. Le sénateur FN de Marseille se présentait dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône et se retrouve en ballottage face à un candidat "insoumis" (28%, contre 23%). L'élu s'est fendu d'un tweet rageur.

: Ancienne juppéiste, Aurore Bergé (LREM) a nettement devancé le président du Parti chrétien démocrate, Jean-Frédéric Poisson, dans la 10e circonscription des Yvelines : 46,63% contre 19,12%.

: "Avec plus de 51% d'abstention, le résultat du premier tour des législatives est celui d'une République malade et de plus en plus antidémocratique. Ce résultat montre que ce gouvernement n'a aucune légitimité pour gouverner."

: Tout à l'heure, Manuel Valls a lui-même annoncé être "nettement en tête" du premier tour dans sa circonscription de l'Essonne. Il est l'un des rares socialistes de l'ancien gouvernement à sauver sa peau. On l'écoute.









: Sale soirée pour Anne Hidalgo : les candidats PS sont balayés à Paris et son compagnon Jean-Marc Germain est pulvérisé dans la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, où il ne rassemble que 9%. Le marcheur Jean-Louis Bourlanges est loin devant, en tête avec plus de 40%.

: C'est sans doute l'un des plus beaux scores de la soirée. Dans la Creuse, la candidate divers-droite Michèle Mounier n'a récolté aucune voix, même pas la sienne, raconte La Montagne. Elle n'avait pas fourni ses bulletins.

: Nathalie Kosciusko-Morizet va devoir espérer une remontada digne du FC Barcelone face au PSG pour se hisser au second tour. La candidate LR obtient 18% des voix, très très très loin derrière Gilles Le Gendre, le candidat LREM, qui obtient 41%.

: Il n'y a pas de révolution ici, Macron faisait partie de l'ancien gouvernement... sans le soutien de membres de LR et du PS, En marche n'est rien...

: Trop de couleur unique : danger pour la démocratie !

: Vous avez plusieurs arguments pour critiquer le raz de marée de La République en marche. En voici deux.







: Ouch, l'addition s'annonce salée pour le PS. D'après les calculs d'un journaliste de Paris Match, le parti a perdu 10 millions d'euros en perdant 269 députés.













: Gérard Bapt ne remportera pas un 9e mandat. Le député socialiste (14,38%) est éliminé au premier tour dans sa deuxième circonscription de Haute-Garonne, battu par le MoDem (37,61%) et La France insoumise (15,45% des voix).







: On dirait le titre du dernier Largo Winch, mais c'est la une de Libération de demain : L'OPA.