DIRECT. Législatives : le cas Bayrou s'invite dans la campagne

: François Bayou ne compte pas se taire, malgré le recadrage de son Premier ministre. Le garde des Sceaux a affirmé, sur RTL, ce matin, "qu"il faut de la liberté de parole", après son appel à un journaliste de Radio France, pour se plaindre d'une enquête sur le MoDem.





: "Je n'ai plus de travail, je vais tâcher d'en trouver un, ce n'est pas la chose la plus évidente à 57 ans." Fançois Lamy, ancien ministre délégué à la Ville, était l'invité de France 2 ce matin. Il est revenu sur sa cuisante défaite au premier tour des législatives, dans la 1ère circonscription de Lille.





: François Bayrou est sur tous les fronts ce matin. En plus de son interview sur RTL, le garde des Sceaux s'exprime dans le Monde (article payant). "Je ne suis pas devenu muet en entrant place Vendôme. Je n'ai pas l'intention de me mettre un bâillon, ni de devenir d'un coup inodore, incolore et sans saveur", affirme-t-il, en réponse à Edouard Philippe qui avait affirmé que François Bayrou n'aurait pas dû appeler les journalistes de Radio France pour se plaindre de l'enquête.



: "Il y a eu des temps partiels. Des personnes travaillant en tant qu'assistants des parlementaires européens et qui, le reste du temps, travaillaient dans notre formation. Ils étaient payés en fonction", se justifie François Bayrou.

: Y a-t-il eu des assistants rémunérés par le Parlement européen alors qu'il travaillaient pour le MoDem ? "En aucune manière, ça n'a jamais existé", assure François Bayrou.







: Si vous n'avez pas suivi cet épisode que certains qualifient de premier "couac" du gouvernement, je vous invite à lire notre article sur le sujet.

: "Edouard Philippe a dit quelque chose que je considère comme absolument juste, j'ai dit quelque chose que je considère d'absolument juste. Je ne vois aucune contradiction."



Le garde des Sceaux est, en ce moment, l'invité de RTL. Il réagit au recadrage qu'il a subi de la part du Premier ministre, en bottant en touche.



: Nous vous le disions hier soir : le Canard enchaîné jette l'opprobre sur François Bayrou. Le journal s'intéresse aux activités de Karine Aouadj, assistante parlementaire locale de la députée européenne Marielle de Sarnez, depuis 2010. La moitié puis les deux tiers de sa rémunération ont dès lors été réglés par le Parlement européen, le reste par le MoDem.



Mais, d'après des sources au sein de l'entourage de François Bayrou citées par le Canard, elle était "collaboratrice personnelle de François Bayrou" jusqu'en 2014 et "n'a jamais travaillé pour l'Europe".