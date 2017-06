DIRECT. Législatives : 19,24% des inscrits ont voté à midi, participation en forte baisse par rapport au premier tour en 2012

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Marine Le Pen, candidate à Hénin-Beaumont, et François Baroin, qui mène la campagne des Républicains aux législatives, ont également voté ce matin.











: Et pendant qu'était annoncée la participation, Emmanuel Macron a voté au Touquet. Le président de la République s'est offert de longs bains de foule avant et après son passage au bureau de vote.

: Au premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril, 28,54% des inscrits avaient voté à midi. Logique : la participation à l'élection présidentielle est traditionnellement plus élevée qu'aux élections législatives.

: Au premier tour des précédentes élections législatives, il y a cinq ans, la participation était de 21,06% à midi. Cette participation est aussi plus faible que celle de 2002 et 2007 à la même heure.











: La participation s'élève à 19,24% à midi en France métropolitaine, en baisse de près de deux points par rapport à 2012, annonce le ministère de l'Intérieur.

: Oui @anonyme, un député peut gagner au premier tour s'il obtient 50% des voix, et un score qui équivaut à 25% des inscrits (contrairement à ce que j'ai indiqué par erreur dans un premier temps). Sinon, tous les candidats qui ont obtenu un nombre de voix équivalent à 12,5% des inscrits peuvent se présenter au second tour. Mais même si un seul candidat remplit ses conditions, celui arrivé en deuxième place obtient le droit de se présenter. Et, au contraire, il peut y avoir trois voire quatre candidats.

: Peut-on avoir un député élu dès le premier tour ?

: La règle, rappelée par le ministre de l'Intérieur, est que "le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures". Mais l'heure de clôture des bureaux peut être repoussée, jusqu'à 20 heures au maximum, dans une circonscription sur arrêté préfectoral : la décision se prend donc au niveau local et avec une certaine liberté.



: Certains commentateurs me le font remarquer : dans certaines communes, les bureaux fermeront bien à 19 heures ce soir. C'est par exemple le cas à Tours et dans la métropole de Bordeaux. Mais, contrairement à la présidentielle, la fermeture à 19 heures n'est pas généralisée, et 18 heures reste la norme.

: Bonjour Louis. Il me semble que dans certaines villes ca ferme à 19h

: Attention ! Certains bureaux ferment également à 19h00. C'est le cas pour les communes de Bordeaux Métropole !

: Nouvelle salve de votants parmi les responsables politiques. Patrick Mennucci, député PS sortant à Marseille et opposé à Jean-Luc Mélenchon, Gilbert Collard, seul des deux députés FN à se représenter, à Gallician (Gard), et le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), se sont rendus aux urnes.















: "C'est quoi les élections législatives ?", vous ont peut-être demandé vos enfants en vous voyant partir au bureau de vote ce matin. Francetv éducation explique aux plus jeunes en quoi consiste ce scrutin dans une vidéo, qui rappellera peut-être aussi quelques détails aux plus vieux.



: Bonjour @juju38. On revient à des horaires plus classiques pour ces élections législatives : les bureaux de vote fermeront à 18 heures en France métropolitaine, à l'exception, comme d'habitude, des grandes villes où ils resteront ouvert jusqu'à 20 heures.

: Bonjour. A quelle heure ferment les bureaux de vote? 18h ou 19h comme pour la présidentielle ? Merci

: Le représentant du PS à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, est candidat dans les Yvelines. Il a voté dans son fief de Trappes. François Hollande, lui, a glissé son bulletin dans l'urne à Tulle, en Corrèze.











: Parmi les candidats qui ont déjà voté ce matin, on compte le frontiste Louis Alliot, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), le socialiste Christophe Borgel à Toulouse, et le candidat de La République en marche à Villeurbanne, Bruno Bonnell. Le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, a lui twitté lui-même sa photo : il est candidat à Paris.

















: En revanche, les règles ne disent pas clairement s'il est possible de ne pas avoir de prénom sur un bulletin, et donc s'il est possible d'utiliser un pseudonyme en un seul mot, comme "Coluche", par exemple.

: Eh bien oui, @anonyme, les candidats peuvent se présenter sous des noms qui ne sont pas les leurs à l'état civil. C'est d'ailleurs ce que fait Marine Le Pen, dont le prénom de naissance est Marion. Le nom et le prénom présentés sur le bulletin "peuvent être différents du nom de naissance et du premier prénom", du moment qu'ils sont donnés sur la déclaration de candidature, expliquent les consignes du ministère de l'Intérieur aux candidats.



: Bonjour, une question que je me pose concernant les artistes qui se présentent aux élections : peuvent-ils se présenter sous leur nom de scène et non sous leur nom de famille ? Merci pour la réponse

: Mais savoir ce qu'a fait votre député sortant de son mandat ne servira pas à grand chose si celui-ci n'est pas candidat cette année. Pour savoir si l'élu de votre circonscription fait partie des 212 qui ont fait ce choix, utilisez notre moteur de recherche.

: A-t-il été actif dans sa circonscription ? Et quand il s'agissait de produire des travaux parlementaires ? Comment a-t-il utilisé la réserve parlementaire à sa disposition ? Au moment d'aller voter, nous vous livrons au total cinq façons de juger si votre député a bien fait son travail pendant cinq ans.









: Rappelons la règle fixée par l'exécutif : les membres du gouvernement qui seraient battus lors de ces élections législatives devront démissionner. Ils sont six à être concernés.

: Les personnalités politiques les plus matinales dans leurs bureaux de vote sont Edouard Philippe, au Havre, dont il était maire, et son ministre Richard Ferrand, à Motreff (Finistère). Détail technologique : le Premier ministre n'a pas glissé de bulletin, il a voté sur une machine.

: C'est désormais un classique sur les réseaux sociaux : les volontaires qui tiennent les bureaux de votes partagent les images des premiers électeurs et bulletins de la journée. Petit aperçu, de la Sarthe à l'Ile-de-France.

: On ne connaîtra pas les résultats avant 20 heures, mais on peut déjà vous livrer un scoop : vous ne reverrez plus Claude Bartolone, François Fillon ou encore Patrick Balkany à l'Assemblée nationale. Ils font partie des députés qui ont choisi de ne pas se représenter, qui sont au moins 212 sur 577 sièges. Dans cette vidéo, nous rendons hommages à ces élus qui vont nous quitter.





: Il est 8 heures, vos enfants se réveillent, et se demandent pourquoi vous devez sortir pour (encore) aller voter ? Francetv éducation a préparé une vidéo pour leur expliquer à quoi servent les députés. Et, qui sait, cette piqure de rappel pourrait aussi servir aux adultes.

: Toute la journée, pour suivre toute l'actualité du scrutin, un lien indispensable : celui de notre direct dédié.

: Les bureaux de vote ont ouvert en France métropolitaine, pour le premier tour des élections législatives. Ils fermeront à 18 heures (et à 20 heures dans certaines grandes villes).