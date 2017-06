DIRECT. Législatives : "Le PS paie ses frondeurs, ses divisions, ses incohérences", selon Christophe Castaner

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Bonjour @Anonyme. Je peux seulement vous dire que 456 candidats La République en marche se sont qualifiés pour le second tour. De leur côté, 62 candidats MoDem sont en ballotage. Ensemble, LREM et le MoDem peuvent obtenir 415 à 455 sièges, d'après notre projection Ipsos/Sopra Steria.

: Bonjour, une idée de la répartition entre LREM et Modem en % et en siège? Macron a t-il besoin de Bayrou?

: "C'est peut-être la faute des dirigeants, pas des électeurs." Interrogée sur franceinfo, Rachida Dati a eu des mots durs pour qualifier l'échec électoral de son parti, Les Républicains. "Il y a un an, cette élection était imperdable pour nous. Sociologiquement, la France est majoritairement à droite et on se tape ces scores-là", a-t-elle lancé.





: Les résultats sont désormais définitifs pour toutes les circonscriptions. Je vous invite à consulter notre carte, complète et mise à jour













: Alexis Corbière, porte-parole de La France insoumise, appelle à regarder "derrière l'étiquette", dans "les 4 vérités" sur France 2. Il estime que certains candidats de La République en marche ne représentent "pas vraiment le renouvellement".





: L'écrasante victoire du camp présidentiel est à relativiser par l'abstention record. Sur 100 Français, moins de 11 ont voté pour La République en marche (si l'on prend en compte ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes, notamment les mineurs), comme nous le montrons dans cette infographie.





: A quoi ressemblerait l'Assemblée nationale si elle était désignée à la proportionnelle ? C'est la grande question posée ce matin par de nombreux observateurs et candidats, notamment ceux du FN, qui se plaignent d'être pénalisés par le système actuel. Nous avons simulé ce à quoi ressemblerait l'hémicycle dans ce cas. Et plus la part de proportionnelle est importante, moins la majortié La République en marche est importante.



• Avec la proportionnelle intégrale :









• Avec 50% de proportionnelle :







• Avec 30% de proportionnelle :







: A 51,3%, l'abstention a en effet atteint un niveau record pour un premier tour d'élection législative. Elle est particulièrement marquée en petite couronne parisienne ainsi que dans l'est et le sud de la France, comme le montre notre carte.











: L'abstention "est la suite d'une séquence qui dure et dans laquelle les Français manifestent leur insatisfaction".



Interrogée sur franceinfo, Nathalie Kosciusko-Morizet a tiré les enseignements de ce premier tour des législatives. Dans sa circonscription parisienne, elle a obtenu 18,13% des voix. Elle est largement distancée par le candidat LREM Gilles Le Gendre (41,81%).



: Au lendemain du premier tour, la droite républicaine doit se contenter de 21,56 des suffrages, loin derrière les 32,32% obtenus par le bloc LREM-MoDem. Je vous explique pourquoi Les Républicains ont été incapables d'imposer une cohabitation.

: "Sur ce sujet, je me tais." Interrogé par BFMTV sur ses ambitions de devenir président des Républicains, Xavier Bertrand a refusé de répondre. "Je me concentre sur le 18 juin", a-t-il affirmé, tout en restant, volontairement, très ambigu.

: Avec 22,78% des suffrages, le frontiste Nicolas Bay est arrivé en troisième position dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, derrière le candidat LREM Philippe Dufour (26,87%) et celui du PCF Sébastien Jumel (22,82%). "Nous allons demander un recomptage des voix compte tenu du très faible écart", a annoncé sur franceinfo le secrétaire général du FN.



:



"Les Français nous disent : 'Vos querelles d'appareil, on s'en fout' !"



Sur BFMTV, Xavier Bertrand commente l'échec des Républicains après le premier tour des législatives.

: "On peut parler de débandade, oui." Patrick Mennucci, battu dans sa circonscription marseillaise, a reconnu la large défaite du PS. "Nous, nous avons essayé de perdre dans l'ordre, dans le travail et la loyauté. Cette défaite traduit la fin d'un cycle", affirme-t-il. Lisez notre article pour en savoir plus.



: Bonjour @Anonyme et @Anonyme. Manuel Valls est arrivé en tête dans la première circonscription de l'Essonne, avec 25,45% des voix, devant la candidate de La France insoumise, Farida Amrani (17,61%). Ils s'affronteront au second tour. Hier, l'ancien Premier ministre s'est félicité de son score.





: Qu'en est-il de Manuel Valls?

: Bonjour, peut être l'avez vous déjà dit, mais qu'en est il de manuel valls ?

: "Il y a un effet Ve République, la prime va au vainqueur", affirme Alexis Corbière pour expliquer la victoire du camp présidentiel. Le candidat et porte-parole de La France insoumise est l'invité des "4 Vérités" sur France 2.











: Jean-Frédéric Poisson (divers droite), bien qu'il soit en ballottage dans la 10e circonscription des Yvelines, prend aussi mal le faible score qu'il a obtenu (19,12%) derrière la candidate LREM (et ex-Républicains) Aurore Bergé (46,63%). "C'est une gifle pour nous, très clairement, écrit-il sur Facebook. Il est, d'une certaine manière, incompréhensible (...) qu'après tant d'heures données au service de ce territoire, des habitants et des communes, tout le travail qui a été fourni ne soit pas reconnu dans les urnes."







: Réveil difficile pour Benoît Hamon, éliminé dès le premier tour. Sur Twitter, l'ancien candidat à la présidentielle tweete un tableau représentant le mythe de Sisyphe, symbole du travail interminable et ardu et de l'éternel recommencement.



: "Le PS paie ses frondeurs, ses divisions, ses incohérences, ce double langage permanent, ils le payent."



Invité des "4 vérités", le porte-parole du gouvernement analyse la déroute du Parti socialiste.



: Oui, @cyclo_ecolo. Seulement quatre candidats ont été élus dès le premier tour. Il s'agit de Napole Polutélé (DVG) à Wallis-et-Futuna, Paul Molac (LREM) dans le Morbihan, Stéphane Demilly (UDI) dans la Somme, et Sylvain Maillard (LREM), le porte-parole d'Emmanuel Macron, à Paris. Je vous invite à lire notre article pour en savoir plus.

: Bonjour Kocila. Finalement, seulement 4 élus au premier tour ? Qui sont-ils ?

: Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. "Ces gens-là disaient 'laissez les vieux briscards faire de la politique'. Les Français ont choisi le renouvellement", affirme-t-il.













: Qui est responsable du faible score du FN aux législatives ? "L'abstention", répondent en chœur ses dirigeants. Un élément de langage bien rodé, à découvrir en vidéo.



: "Il y a un vrai problème avec ce mode de scrutin. Il faut la proportionnelle pour que toutes les tendances politiques soient représentées."

: "Il faut une véritable opposition et c'est le Front national, et le Front national seul qui va l'incarner."



David Rachline, invité de RTL, estime que "sans véritable opposition, il y a un problème démocratique."

: Le PS semble bel et bien devenu, au terme du premier tour des élections législatives, un "astre mort". Président de la République, chef du parti, députés… Qui est responsable de cette situation ? Franceinfo a passé en revue le banc des accusés.







: "Débâcle" , "bérézina"... Les mots des éditorialistes sont durs ce matin pour qualifier le piètre score du PS lors du premier tour. Après ce premier tour, le PS n'est en mesure de se maintenir que dans 65 circonscriptions, contre 416 en 2012.











: Bonjour, combien de triangulaires pour ce second tour ?

: Enfilez votre maillot de bain ! Les métaphores aquatiques inondent les unes des journaux nationaux régionaux pour qualifier la victoire du camp présidentiel.



























: Seule L'Humanité titre sur l'abstention record de ce premier tour et alerte sur "le risque d'une chambre bleu Macron".











: Ouvrons les journaux pour notre traditionnelle revue de presse. Logiquement, le visage d'Emmanuel Macron est sur toutes les unes de presse nationale.















: Le raz-de-marée de La République en marche mais surtout la débacle du PS ont inspiré les internautes. Je reviens sur 13 tweets qui nous ont fait rire pendant la soirée du premier tour dans cet article.







: Bonjour @Isabelle. Au total, six ministres du gouvernement d'Edouard Philippe sont candidats aux législatives. Ils se sont tous qualifiés au second tour, comme nous l'expliquons dans cet article.







: Bonjour, savez-vous ce qu'il en est pour les résultats des ministres du gouvernement qui se sont présentés aux législatives? Merci

: Hamon, Duflot, Cambadélis, Filippetti... Vous connaissez ces noms ? Ils ont tous échoué aux élections législatives, dès le premier tour ! Le raz-de-marée de La République en marche n'a pas épargné les personnalités politiques... Découvrez-les en vidéo.





: L'ensemble des résultats sont à retrouver sur le site de du ministère de l'Intérieur.



: Nous connaissons désormais les résultats définitifs de ce premier tour des législatives. Au niveau national, la République en marche et le MoDem arrivent en tête avec 32,32% des voix, suivie par Les Républicains et leurs alliés (21,56%), le Front national (13,2%), La France insoumise (11,02%) et le Parti socialiste et leurs alliés (9,51%).