DIRECT. Législatives 2017 : le Premier ministre Edouard Philippe est l'invité de franceinfo

Ce qu'il faut savoir

Un mois après son entrée à l'Elysée, Emmanuel Macron est en position de force pour s'assurer une majorité sans partage après un premier tour des législatives où son parti a laminé tous ses adversaires, sur fond d'abstention record. Le Premier ministre Edouard Philippe est l'invité de franceinfo. Une intervention et les dernières informations sur l'entre-deux tours qui sont à suivre dans notre direct.

El Khomri soutenu par Macron. L'ancienne ministre du Travail Myriam, candidate investie par le PS dans la 18e circonscription de Paris, a revendiqué lundi sur Twitter le "soutien officiel" d'Emmanuel Macron.

Malgré la brouille, le PCF appelle à voter pour La France insoumise. Le Parti communiste a appelé lundi à voter pour les candidats de La France insoumise et des "forces de gauche" prêtes à s'opposer à la loi Travail ou à la hausse de la CSG, en plus de ses 14 qualifiés, au second tour des législatives.

Débat sur la proportionnelle. La République en marche va obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale avec un résultat estimé entre 415 et 455 sièges. Un raz-de-marée qui relance le débat sur la proportionnelle, que le gouvernement ne compte toutefois pas aborder avant 2018.