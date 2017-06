DIRECT. Elections législatives : les bureaux de vote ont ouvert, suivez la journée du second tour

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: Prévu de voter à la base mais l'arrivée de bébé a un peu changé les plans !

: Fais mon devoir de citoyenne et après barbecue, en attendant les resultats

: Moi aujourd'hui c'est mettre mon bulletin dans l'urne et partir pour la journée à Honfleur. Faut bien faire son devoir et profiter du soleil 😊

: Il fait tres beau. Je vais voter en famille puis direction pique nique sur la plage !

: A en croire vos premiers commentaires, le programme du jour s'annonce simple : après l'ombre des isoloirs, le soleil !

: On est lève-tôt chez les ministres dans l'ouest de la France. Le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand, viennent de voter, respectivement au Havre (Seine-Maritime) et à Motreff (Finistère).

: Vous avez prévu de voter ? Vous préférez aller à la pêche ? Ou les deux ? N'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, je publierai quelques uns de vos messages.





: La plupart des bureaux de vote fermeront à 18 heures. Certaines communes moyennes resteront toutefois une heure de plus, et vous aurez même jusqu'à 20 heures dans les grandes agglomérations pour glisser votre bulletin dans l'urne.

: Pas de scènes de foule à l'ouverture des bureaux, à en croire les premiers tweets consacrés à l'ouverture des bureaux de vote...

: Quelque 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce second tour. 1 146 candidats, dont 40% de femmes, s'affrontent dans 572 duels et une triangulaire pour tenter de décrocher l'un des 573 sièges encore en jeu.

: Les bureaux de vote pour le second tour ont ouvert en métropole.