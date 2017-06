CARTE AVANT/APRES. Législatives : le Front national est en mesure de se maintenir dans 120 circonscriptions, contre 61 en 2012

gif fn 2012 VS 2017 (NICOLAS ENAULT / CARTO)

Le Front national recule. Avec 13,2% des voix obtenus lors du premier tour des élections législatives, dimanche 11 juin, le parti de Marine Le Pen réalise un score en baisse par rapport aux élections de 2012 où il avait obtenu 13,6% des voix. Le Fn est surtout distancé par le bloc LREM-MoDem (32,32%), l'alliance LR-UDI (21,56%) et même le regroupement France insoumise-PCF (13,74%).

>> Suivez en direct les réactions au lendemain des résultats du premier tour

Le FN n'obtiendrait qu'entre 1 et 5 députés, selon la projection réalisée par Ipsos/Sopra Steria*. Pourtant le mouvement de Marine Le Pen serait en mesure de se maintenir dans 120 circonscriptions, contre 61 en 2012. Le Front national double donc son nombre de qualifications malgré une forte abstention en profitant de la déroute des partis traditionnels de gouvernement.

Le FN est le parti qui perd le plus ce soir

"Le Front national comme La France insoumise n'arrivent pas à contester le leadership d'En marche", observe pour franceinfo Martial Foucault, directeur du Cevipof, le centre de recherche en sciences politiques de Sciences Po, "ce sont des partis politiques qui ont construit des destins autour d'un figure charismatique, mais il n'y a pas 577 Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon en France."

L'abstention pénalise aussi le Front national, selon le politologue Alexis Massart, joint par franceinfo : "Quand on regarde la carte de l'abstention, on voit bien que les zones les plus touchées sont souvent les plus populaires." Le politologue pense que la déception des électeurs frontistes après la présidentielle a pu démobiliser cet électorat. "Résultat, le FN est le parti qui perd le plus ce soir. En nombre de sièges, ils vont stagner et sans groupe à l'Assemblée ils n'auront aucun moyen pour peser", ajoute Alexis Massart.

* Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.