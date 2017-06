CARTE. Législatives : entre 2012 et 2017, la vague En marche ! résumée en un gif animé

CARTE AVANT/APRES. Législatives : entre 2012 et 2017, la vague En marche ! en un Gif animé (FRANCEINFO)

Le rose et le bleu ont laissé place à une nouvelle couleur. Les candidats de La République en marche ont emporté la majorité des circonscriptions lors du second tour des élections législatives, dimanche 18 juin. Le mouvement d'Emmanuel macron et son allié du MoDem pourraient obtenir 361 députés sur les 577 sièges de l'Assemblée nationale, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria*.

En marche ! en force dans l'Ouest et le Sud

LREM laisse ainsi les miettes aux autres formations politiques. Le bloc LR-UDI-DVD se dirige vers 126 députés, le PS et ses alliés 46 et la gauche radicale 26. Le Front national augmente ses troupes parlementaires avec 8 députés. En marche ! empoche de nombreuses circonscriptions dans l'Ouest (notamment en Bretagne), sur le pourtour méditerranéen et les grandes métropoles.

*Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, "Le Point", France 24 et LCP-AN.