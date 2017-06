Assemblée nationale : le rôle des députés

Élus localement, les députés représentent la nation toute entière et votent la loi. Leur lieu de travail est l'Assemblée nationale et plus précisément l'hémicycle. Au cours de la dernière législature, les députés y ont passé plus de 5 300 heures. L'hémicycle est composé de 577 sièges où les députés s'organisent en groupes parlementaires en fonction de leur étiquette politique. Un groupe est constitué de 15 députés au minimum. C'est la clef pour obtenir plus de moyens financiers, gagner du temps de parole et donc peser dans les débats. Les débats nourrissent le travail législatif.

La navette parlementaire

Les députés discutent les projets de loi proposés par le gouvernement, mais ils peuvent aussi faire des propositions de loi. Projets et propositions sont ensuite votés ou pas par l'Assemblée. Puis transmis au Sénat qui peut à son tour modifier le texte, avant de le renvoyer à l'Assemblée nationale. Ces allers-retours s'appellent la navette parlementaire. 449 lois ont ainsi été adoptées entre 2012 et 2017. Les députés ont une autre casquette : le contrôle du gouvernement. Par le biais des questions deux fois par semaine pendant une heure, ils peuvent interroger librement les ministres. Le premier vote, très attendu, est prévu pour le 27 juin. Il concernera l'élection du président de l'Assemblée nationale.

