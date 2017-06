Législatives : derniers préparatifs avant le vote du second tour

À Brax, près de Toulouse (Lot-et-Garonne), le maire peaufine les derniers détails avant d'accueillir les électeurs demain, dimanche 18 juin. Il commence à connaître la procédure pour ce quatrième dimanche d'élection en moins de deux mois. Présidentielle, législatives, sans compter les primaires de droite et de gauche, dans ce village de 2 800 habitants, on espère un sursaut de mobilisation pour ce second tour.

1 146 candidats restent en lice

À Grasse (Alpes-Maritimes), c'est le Palais des Congrès qui s'apprête à accueillir les électeurs et centraliser les résultats. "Ça demande une organisation qui doit être méthodique à la fois pour des questions d'urnes et de transmission des bulletins de vote", assure Jérôme Viaud, maire de Grasse. Pour ce second tour des législatives, 1 146 candidats restent en lice. Dans 572 circonscriptions, ce seront des duels. Il y a une seule triangulaire dans le département de l'Aube.

