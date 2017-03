Présidentielle : la rencontre entre Sarkozy, Fillon et Juppé n'aura pas lieu

Pas de réunion au sommet à droite. La rencontre prévue entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, organisée pour mettre fin à la crise qui gangrène la campagne présidentielle du candidat de la droite n'aura finalement pas lieu, a indiqué, mardi 7 mars, l'entourage de François Fillon à franceinfo, confirmant une information du Figaro. La décision a été prise par Alain Juppé, affirme cette même source. Cette rencontre était initialement programmée mercredi 8 mars.

"Cette annulation est regrettable"

Nicolas Sarkozy avait proposé, lundi 6 mars, à François Fillon et Alain Juppé de se rencontrer "pour trouver une voie de sortie digne et crédible à une situation qui ne peut plus durer". Le comité politique de LR avait ensuite réaffirmé son soutien au candidat de la droite, malgré sa possible mise en examen le 15 mars par les juges qui enquêtent sur les emplois présumés fictifs de ses proches. Selon un proche de Nicolas Sarkozy cité par l'AFP, "cette annulation est regrettable, c'était un symbole important".