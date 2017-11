Juppé tend la main à Macron, "une erreur" selon Wauquiez

Il prône un "grand mouvement central" avec le chef de l'Etat aux élections européennes. Alain Juppé tend la main à Emmanuel Macron en vue de ce scrutin programmé au printemps 2019. L'ancien Premier ministre a fait cette proposition au cours d'un déjeuner de l'Association de la presse diplomatique française vendredi.

Dans un tweet publié dimanche 12 novembre, l'ancien Premier ministre a nettement atténué ses propos, rejetant la faute sur les médias qui auraient selon lui mal interprété ses déclarations.

Liste commune avec E.Macron aux européennes ? On n'en est pas là, quoi que me prête Le Figaro. Fausse nouvelle, une fois de plus !