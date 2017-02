Gaz, loyers, péages... Ce qui change au 1er février

Tarif du gaz, encadrement des loyers à Lille, péages autoroutiers... Plusieurs changements sont à noter, à compter du mercredi 1er février. Explications.

Baisse des tarifs réglementés du gaz

Les tarifs réglementés du gaz baissent en moyenne de 0,56% à partir du 1er février, après trois mois de hausse, détaille Le Monde. Cette baisse sera de 0,2% pour les consommateurs qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,6% pour ceux qui l'utilisent pour le chauffage et de 0,4% pour ceux qui en font un double usage, pour la cuisson et l'eau chaude.

Cette baisse est appliquée par Engie et concerne environ 5,8 millions de Français.

Mise en place de l'encadrement des loyers à Lille

Un an et demi après Paris, Lille devient la première ville de province à bénéficier de la mesure d'encadrement des loyers. Instauré en 2015, ce dispositif gouvernemental vise à limiter la hausse des loyers remis en location ou réévalués en fin de bail, précise Europe 1. Un loyer lillois ne pourra donc plus dépasser 20% d'un loyer de référence fixé par un arrêté préfectoral. Quelque 55 000 locataires lillois seraient concernés.

Lille est "reconnue comme la troisième ville la plus chère de France", avec une hausse des loyers privés "de 70%, contre 50% en moyenne nationale entre 2000 et 2012", précise un communiqué du ministère du Logement.

Augmentation du prix des péages

A partir du 1er février, il faudra payer en moyenne 0,76% de plus aux péages autoroutiers. Une augmentation qui succède à une hausse des tarifs de 1,1% en 2016, précise Le Figaro.

Elle s'explique par le gel des tarifs en 2015 et la signature, le 26 janvier, du plan d'investissement autoroutier, qui prévoit d'investir 800 millions d'euros dans les infrastructures.

Hausse du point d'indice des fonctionnaires

Comme annoncé par le gouvernement fin mai, le point d'indice servant à calculer la rémunération des fonctionnaires augmente de 0,6% ce mercredi.

Cette revalorisation a été réalisée en deux temps : le point a augmenté de 0,6% le 1er juillet 2016 puis de 0,6% ce 1er février. Le point d'indice des fonctionnaires n'avait pas été revalorisé depuis juillet 2010, précise Le Monde.