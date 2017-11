Une personne sur trois ne perçoit pas les aides sociales auxquelles elle a droit

Le chiffre est édifiant : 34% des personnes éligibles aux prestations sociales ne bénéficient d'aucune aide. Soit une personne sur trois, selon un sondage du cabinet Adjuvance pour Adessadomicile, fédération d'aide à domicile, rendue public dans Le Parisien mardi 14 novembre. En cause, une méconnaissance, la complexité administrative ou encore la réticence à demander de l'aide.

Pour une personne sur deux, la principale raison est le manque d'information (49% des réponses). Viennent ensuite le recours à d'autres solutions dans l'entourage, pour de la garde d'enfant ou de l'aide à domicile par exemple (23%), la complexité administrative des démarches (16%), un reste à charge trop élevé (16%), la réticence "à ouvrir sa sphère privée" (16%) ou encore la défiance envers les administrations (10%).

Les aides pour la famille et les personnes âgées les plus méconnues

Les aides pour les familles sont les plus méconnues, selon ce sondage : moins d'une famille sur quatre (37%) connaît les aides qui lui sont dédiées et 50% de celles éligibles aux aides à la parentalité ne les touchent pas.

Pour les personnes âgées, 44% des personnes éligibles mais non bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) n'y accèdent pas car "elles en ignorent l'existence", est-il précisé. Au total, 13% des personnes âgées interrogées trouvent leurs propres solutions.

Neuf Français sur dix connaissent en revanche les aides concernant le handicap (Allocation adulte handicapé, prestation de compensation du handicap, allocation d'éducation de l'enfant handicapé). Elles sont "les moins difficiles d'accès car elles bénéficient intrinsèquement d'un circuit d'accompagnement et de prescription, du fait de la dimension médicale de la fragilité concernée", estime l'étude.

Enquête réalisée sur internet en octobre auprès d'un échantillon national représentatif de 1 577 personnes éligibles et/ou bénéficiaires d'aides, et en face-à-face auprès de 24 personnes (six personnes handicapées, six familles fragilisées, six personnes âgées, et six professionnels de l'aide sociale ou d'associations)