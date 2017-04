Trois questions sur Watson, l'intelligence artificielle bientôt utilisée par Orange Bank et le Crédit mutuel

Skynet ? Non, Watson. Et pour le moment, il n'a pas (encore ?) prévu de contrôler le monde. Le Crédit mutuel va équiper d'ici à la mi-juin ses chargés de clientèle de ce système d'intelligence artificielle, conçu par le groupe informatique IBM, ont annoncé jeudi 20 avril la banque et le géant informatique. Le groupe bancaire n'est pas le seul à s'appuyer sur cette intelligence artificielle, puisque Orange Bank, qui sera lancé dans l'été, s'appuiera aussi sur Watson. Franceinfo se penche sur ce mystérieux programme.

Qui est Watson ?

Ce n'est pas le fidèle assistant de Sherlock Holmes, mais on peut parier que sur bon nombre de domaines, il bat sans problème le détective le plus célèbre de la littérature. Watson – du nom du fondateur d'IBM, Thomas Watson – est un super-ordinateur, imaginé et créé par IBM. Il est non seulement capable de comprendre le langage humain, mais aussi de l'analyser. Il peut ainsi répondre de façon argumentée aux questions qu'on lui pose. Mieux, il apprend aux fur et à mesure des discussions ainsi que de ses erreurs.

Lancé au début des années 2000, Watson est parvenu, en 2011, à battre les humains au jeu télévisé américain "Jeopardy !", rapporte Le Monde. Le principe ? Le présentateur lit une réponse et les participants doivent deviner la question qui s’y rapporte. Après deux jours de compétition, Watson avait écrasé ses concurrents.

Pourquoi les banques ont besoin de lui ?

Pas pour gagner de l'argent aux jeux télévisés, mais pour faciliter le travail de 20 000 chargés de clientèle du Crédit mutuel. D'une part, ces commerciaux bénéficieront d'une aide à l'analyse de courrier, afin de faciliter le traitement de 350 000 courriels de clients reçus chaque jour. La technologie permettra par exemple "d'identifier les demandes les plus fréquentes, de déterminer leur niveau d'urgence et d'aider les chargés de clientèle à les traiter plus rapidement", explique la banque.

D'autre part, deux assistants virtuels faciliteront la recherche d'information sur des "domaines complexes" tels que "les assurances automobile et habitation, ainsi que toute la gamme des produits d'épargne". D'autres domaines comme l'assurance santé, la prévoyance, le crédit à la consommation et les techniques locatives, seront pour leur part couverts par la technologie dans le courant de l'année. Avant de sauter le pas, et de laisser l'intelligence artificielle mettre un pied dans la banque, Watson a été testé sur un échantillon réduit de conseillers clientèle.

Il sait faire quoi d'autre ?

Plein de choses ! Watson est notamment utilisé aux Etats-Unis dans un hôpital de Floride où est soigné le cancer. Les médecins et chercheurs lui ont fait ingérer 12 millions de documents médicaux (résultats de recherches, traitements, analyses...), rapporte RTL. Et grâce à ses capacités, il peut, en fonction du dossier d'un patient, déterminer quel est le meilleur traitement à prescrire.

Watson joue aussi les concierges, via un petit robot. Dans certains hôtels du groupe Hilton, il l'aide à répondre aux questions des clients qui cherchent un restaurant ou les horaires des salles de fitness, explique le site The Verge (en anglais).

L'intelligence artificielle d'IBM a également travaillé avec le créateur de mode Marchesa pour concevoir une robe ornée de fleurs dissimulant de petites lampes LED. En fonction des commentaires sur les réseaux sociaux, la robe s'illuminait de différentes couleurs, expliquait Quartz (en anglais).

En route! Please comment on all of my social media accounts b/c my dress will react to your emotions! #cognitivedress #emotionalintelligence #wearabletech #MetGala #MetGala2016 @georginachapmanmarchesa @marchesafashion @ibm Une publication partagée par Karolina Kurkova (@karolinakurkova) le 2 Mai 2016 à 16h21 PDT

Dernière application en date, Watson vous aide désormais à réaliser votre menu du jour. Sur son site IBMchefWatson, vous pouvez combiner des ingrédients à votre guise et Watson propose des recettes adaptées.