VIDEO. Tesla dévoile un camion 100% électrique aux lignes futuristes

Croiser un camion sans pot d’échappement, c’est pour bientôt ? Après avoir révolutionné les voitures électriques, Tesla s'attaque à une nouvelle frontière du transport routier "vert". Jeudi 16 novembre, son patron, Elon Musk, a présenté un semi-remorque aux lignes futuristes. Ce nouveau camion aux quatre roues indépendantes et autant de moteurs détonne par rapport aux poids lourds traditionnels par ses lignes épurées et son avant évoquant les trains à grande vitesse.

Ce véhicule a une autonomie de 800 km "chargé à son poids maximum et à vitesse d'autoroute", a affirmé Elon Musk devant un parterre de centaines de clients, employés et journalistes. La cabine de pilotage du semi-remorque est assez haute pour permettre au conducteur de se tenir debout et se mouvoir sans contorsions.

Seul hic : "Le coût d'un camion est extrêmement important", a reconnu le charismatique patron de 46 ans, assurant qu'un semi-remorque au diesel serait "20% plus coûteux qu'un Tesla" en incluant tous les coûts, y compris l'assurance et le carburant. Le constructeur n'a pas donné de détails sur les coûts ni sur le lieu de fabrication. Il vise fin 2019 pour démarrer la production, même si "Elon Musk n'est pas très bon pour tenir les délais", remarque Rebecca Lindland, analyste de la société de conseil automobile Kelley Blue Book.