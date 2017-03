Une souris dans un avion oblige British Airways à indemniser 200 passagers

Après le serpent dans l'avion, la souris. Le vol BA 285 de la British Airways qui devait s'envoler depuis l'aéroport londonien de Heathrow pour San Francisco a été bloqué au sol, mercredi 1 er mars à cause d'un petit rongeur repéré dans la carlingue, rapporte Le Parisien.

Le risque est en effet réel pour l'équipage et les passagers, puisque l'animal est connu pour son goût pour les câbles. Pour cette raison, les autorités ont décidé d'immobiliser l'appareil pour vérifier que tout fonctionnait correctement et mettre la main sur la petite bête. A bord, un membre de l'équipage a alors annoncé au micro qu'"un événement assez inhabituel s'est produit", rapporte le quotidien, et il a été demandé aux passagers de sortir de l'avion pour en prendre un autre quatre heures plus tard.

Une facture à 240 000 euros

Un incident qui va coûter cher à la compagnie puisqu'elle a dû offrir le déjeuner aux 200 passagers, verser une compensation de 515 euros à chacun, sans oublier les chambres d'hôtel pour ceux qui ont manqué leur correspondance. Facture totale : 240 000 euros !

Avec humour (anglais), la compagnie a présenté ses excuses, rapporte la BBC : "Nous savons que presque tout le monde veut voler avec nous, mais pour ce vol, il y avait un très petit client que nous avons dû renvoyer à la porte (...)Tout le monde, sur deux jambes, est maintenant en route vers la Californie, et nous sommes désolés pour le retard."