Week-end du 15 août : Bison futé prévoit un samedi rouge et noir sur les routes

C'est l'un des week-ends les plus chargés de l'année. La circulation sera difficile sur les routes, samedi 12 août, avec une journée rouge dans le sens des départs en vacances, comme dans celui des retours, avant le 15 août, selon Bison futé. "Samedi sera une journée très difficile sur l'ensemble des grands axes de liaison du pays. Cette journée est classée rouge sur le plan national, quel que soit le sens des déplacements", note Bison futé dans un communiqué. Dans le sud-est de la France, Bison futé prévoit même un samedi noir.

#BisonFuté annonce du rouge et du noir dans le Sud Est pour ce week-end du 15 août. Consultez les prévisions ➡️ https://t.co/WMRqOrKLQ8 pic.twitter.com/gSGxvvkpPM — Sécurité routière (@RoutePlusSure) August 9, 2017

Pour mieux circuler, Bison futé conseille aux vacanciers sur le départ d'éviter "les grands axes de liaison de la moitié nord du pays entre 10 heures et 16 heures" ainsi que "les grands axes de liaison de la moitié sud du pays entre 9 heures et 19 heures". Sur la route des retours, la moitié sud est à éviter "entre 11 heures et 20 heures", et la moitié nord "entre 15 heures et 20 heures".

Dimanche, quelques difficultés de circulation sont attendues dans le sens des retours, "plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes" et "sur l'arc méditerranéen". Mais la journée sera tout de même classée vert au niveau national. Mardi 15 août, fête de l'Assomption, sera classé vert au niveau national.