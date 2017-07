Vacances d'été : ce qui vous attend sur les routes, dans les gares ou les aéroports en ce premier week-end de grands départs

Le week-end du vendredi 7 au dimanche 9 juillet donne le coup d’envoi des vacances scolaires. Conséquence : dès vendredi, le trafic sera chargé sur les routes. De nombreux déplacements de longue distance sur les grands axes du pays sont donc à prévoir, en particulier en direction du Sud et des régions côtières. La SNCF se mobilise et le trafic aérien sera chargé. Franceinfo fait le point sur ce qui vous attend si vous partez ce week-end.

Sur les routes

Dès vendredi, Bison futé voit rouge en Ile-de-France et orange au niveau national. De nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles.

Samedi, la journée est classée rouge sur l'ensemble du territoire, dans le sens des départs. Bison futé prévoit des difficultés sur les axes reliant le nord du pays au Sud-Est et vers la Méditerranée, ainsi que vers le Sud-Ouest et l’Espagne. Les départs seront concentrés dans la matinée et le milieu d'après-midi. Bison futé conseille donc de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 6 heures du matin.

L'A11 entre Angers et Nantes sera chargée entre 7 heures et 16 heures. Il est conseillé d'éviter l'A10 entre Tours et Poitiers, de 7 heures à 16 heures, et de Poitiers jusqu’à Bordeaux, entre 9 heures et 15 heures. Même chose pour l'A7 entre Lyon et Orange, de 6 heures à 16 heures, et sur les autoroutes A8 et A52 vers Aix-en-Provence, entre 10 heures et 13 heures. L'A9 entre Nîmes et Narbonne sera embouteillée entre 8 heures et 11 heures. De Toulouse à Narbonne, le trafic sera dense de 9 heures à midi. Enfin, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 11 heures et 14 heures.

Dimanche, la journée est classée verte au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé conseille d'éviter l’autoroute A10 entre Paris et Orléans, de 9 heures à midi, ainsi que l’A7 entre Lyon et Orange de 9 heures à 18 heures.

Dans les gares

La SNCF attend 1,4 million de voyageurs qui vont transiter dans les gares au cours du week-end, à bord de 3 000 trains. Tout au long du week-end, 1 500 "gilets rouges" seront déployés pour informer et conseiller les voyageurs dans les principales gares de France. Du 1er juillet au 4 septembre, la SNCF attend 25 millions de voyageurs, et 50 000 trains seront en circulation.

Dans le ciel

Du côté d'Aéroports de Paris, on s'attend également à un week-end chargé. Samedi, environ 210 000 personnes transiteront par l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et 115 000 par celui d'Orly. Sur l'ensemble du week-end, les aéroports parisiens accueilleront environ un million de voyageurs. Conséquence : Aéroports de Paris conseille aux personnes ayant un vol programmé dans le week-end d'arriver en avance.