Douze personnes dont huit douaniers en garde à vue après la saisie de 43 tonnes de café contrefait et de 800 000 euros

Douze personnes dont huit douaniers sont en garde à vue mercredi 19 avril, dans le cadre d'une enquête sur des trafics de marchandises contrefaites, et notamment du café, selon les informations de franceinfo. Les douaniers gardés à vue font partie de la DNRED (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), et parmi eux figurent deux hauts-responsables.

Une vaste enquête sur des trafics de marchandises contrefaites

En décembre dernier, des perquisitions réalisées dans plusieurs locaux des douanes, au siège de la DNRED à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et dans les antennes du Havre et de Rouen, ont abouti à la saisie de près de 800 000 euros. Ces perquisitions ont été menées dans le cadre d'une instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, suite à une enquête sur des trafics de marchandises contrefaites, notamment la saisie, en juillet 2015, de 43 tonnes de café dans un entrepôt d'Argenteuil (Val-d'Oise).

Cette enquête a débouché sur des soupçons d'autres trafics, ainsi que de détournements d'argent au sein du personnel des douanes. L'instruction du pôle financier est menée en lien avec un juge d'instruction de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée).