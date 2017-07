Trafic : Bison Futé voit rouge samedi dans le sens des départs

Ce nouveau week-end de départs en vacances s'annonce chargé sur les routes. La journée du samedi 22 juillet est classée rouge pour les départs par Bison Futé, qui annonce également un vendredi 21 juillet orange dans le sens des départs, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le sens des retours, la journée de samedi est classée verte au niveau national, et orange "en arc méditerranéen". Dimanche sera beaucoup plus calme : la journée est classée verte dans les deux sens sur l'ensemble du pays.

Un samedi difficile

"Samedi 22 juillet sera la journée la plus difficile pour effectuer un long trajet", prévient Bison Futé dans ses prévisions pour l'ensemble du week-end (PDF). L'organisme annonce des "problèmes de circulation (...) sur les grands axes du pays" pour les départs. Il conseille notamment d'éviter "les contournements de Paris et de Lyon" entre 7 heures du matin et 14h.

Jusqu'à 16h, Bison Futé appelle à éviter "les principales autoroutes de la moitié nord du pays", telles que l'A31, l'A6 ou l'A10. Les grandes autoroutes de la moitié sud de la France seront quant à elle à éviter jusqu'à 19 heures, samedi 22 juillet.

Bison Futé alerte sur des "phénomènes de congestion significatifs" dans le sens des retours samedi. "En particulier, sur l’autoroute A9 le long de la Méditerranée, puis dans la remontée de l’autoroute A7 en direction de Lyon", prévient l'organisme. Le trafic devrait être difficile sur les grands axes de la moitié nord du pays entre midi et 19 heures, et entre 10 heures et 17 heures pour les grandes autoroutes de la moitié sud.

Faibles ralentissements dimanche

Les conditions de circulation s'annoncent bien meilleures dimanche 23 juillet, classée verte au niveau national. Bison Futé conseille cependant d'éviter si possible de "regagner l'Île-de-France, de 15 heures à minuit". Plusieurs grands axes tels que l'A11, l'A10 et l'A7 connaîtront quelques difficultés, tout comme "les abords des grandes métropoles" entre 16 heures et 22 heures, prévient l'organisme.

Bison Futé prévoit des "encombrements" sur une bonne partie de la journée entre Poitiers et Tours sur l'A10, et entre Orange et Lyon, sur l'A7. Des conditions similaires sont attendues entre Nantes et Angers, sur l'A11, dimanche après-midi.