Samedi noir sur les routes : le secret des prévisions routières de Bison Futé

Samedi 29 juillet est une journée classéer noire sur les routes de France dans le sens des départs avec un trafic exceptionnellement dense. Depuis des années, les vacanciers font confiance à Bison Futé pour les prévenir des bouchons. Le célèbre "Indien" est né en 1975, un an après un embouteillage monstre de 600 km sur la Nationale 10 en pleine canicule.

"Les données remontent sur dix ans", explique Alméria Sénécat, chargée d’étude sur les prévisions de trafic au Centre national d'information routière. retour au direct00:00-00:00 audiovidéo

>> DIRECT : suivez l'évolution de la situation sur les routes des vacances

Des boucles magnétiques sur votre route

Vous ne les voyez jamais, mais lorsque vous êtes sur les autoroutes ou sur les nationales, des boucles magnétiques enregistrent votre passage. "Chaque fois que vous passez dessus, le véhicule est comptabilisé. On en compte 400 en France", explique Alméria Sénécat, chargée d’étude sur les prévisions de trafic au Centre national d'information routière. "Grâce à elles, on sait qu'à partir d'un certain débit il va y avoir des bouchons. Par exemple, certaines voies d'autoroutes peuvent accepter 1 800 voitures par heure. Au-delà, il y aura un embouteillage." Pour affiner ses prévisions semaine par semaine, Bison Futé prend en compte l'historique du trafic sur dix ans.

Des échanges d'informations avec l'État

Le Centre national d'information routière fait remonter ses prévisions au ministère de l'Intérieur. "Par exemple, l'été certaines préfectures peuvent décider de suspendre des travaux s'ils se trouvent sur des axes très empruntés. C'est un moyen efficace d’éviter des bouchons," précise Alméria Sénécat.