Circulation : la journée de samedi classée rouge et noir dans le sens des retours avant un dimanche plus fluide

Pour de nombreux Français, c'est la fin des vacances. La circulation sera très dense dans le sens des retours, samedi 19 août, une journée classée rouge au niveau national. Dans la région Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, Bison Futé voit noir, comme indiqué dans ce bulletin de prévision. Franceinfo fait le point sur la circulation du week-end.

Un samedi très chargé

• Dans le sens des retours : la circulation sera "très difficile" sur l'ensemble du pays, et particulièrement dans la moitié sud-est de la France, classée en noire. Il est notamment recommandé d'éviter l'Île-de-France avant 14h, les grands axes de liaison de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A61, A63, A75) entre 9h et 21h et ceux de la moitié nord (A13, A10, A71) entre 11h et 19h.

• Dans le sens des départs : des perturbations sont attendues sur l'ensemble de la France, classée orange. Là encore, la région Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen seront particulièrement chargés. Ils sont classés en rouge dans le sens des départs.

Un dimanche beaucoup plus fluide

• Dans le sens des retours : l'ensemble de la France métropolitaine est classée orange, mais aucune région n'est en rouge. Il est conseillé d'éviter la moitié sud du pays, entre 11h et 20h et la moitié nord entre 15h et 20h.

• Dans le sens des départs : les aoûtiens tardifs n'auront aucun problème pour rejoindre le sud du pays. La circulation est habituelle sur l'ensemble du territoire.