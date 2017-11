DIRECT. Ile-de-France : les forains tentent à nouveau de bloquer Paris, opération escargot sur l'A13 à Rocquencourt

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FORAINS

: Sur CNEWS, Marcel Campion a annoncé le dépôt d'un référé contre l'annulation du marché de Noël des Champs-Elysées. "Si la justice est loyale, vous verrez qu'on va gagner", a-t-il assuré.

: Selon Sytadin, la circulation est à nouveau coupée sur l'A13, cette fois au niveau de Rocquencourt (Yvelines).

: Bonjour @Vince. La N118 ne fait pas partie des axes actuellement bloqués à ma connaissance. Si vous craignez des bouchons, je vous conseille de consulter le service Sytadin qui vous informera sur l'état du trafic.

: Bonjour, qu'en est-il de la N118 ce matin ? Elle était coupée à la circulation hier.

: Je suis sur le périph à porte d'Orléans. On m'annonce 35 minutes pour faire 7 km environ ! Circulation complètement bloquée, on n'avance plus !

: Toujours selon Sytadin, la circulation n'est plus coupée sur l'A13, mais un barrage filtrant a été installé à hauteur de Bailly (Yvelines) en direction de Paris. Des barrages sont aussi en place sur l'A4, dans les deux sens, au niveau de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), et sur l'A104 à hauteur de Villeparisis (Seine-et-Marne), également dans les deux sens.

: Le nombre de kilomètres de bouchons en région parisienne s'approche de son pic d'hier. Le service Sytadin recense actuellement 428 km de ralentissements.

: Ça l'est, @Ittanez. Hier, la préfecture de police nous a assuré que les camions qui bloquaient la circulation "étaient verbalisés en temps réel pour entrave à la circulation publique", comme le prévoit le Code de la route.

: Pourquoi tout le monde peut bloquer la circulation ? Cela n'est pas puni par la loi ?

: Marcel Campion, leader des forains, était tout à l'heure sur CNews. Il a traité de "combinards" les conseillers de Paris qui ont voté contre la tenue du marché de Noël des Champs-Elysées.



: Par ailleurs, la préfecture de police signale des ralentissements sur le périphérique au niveau de la porte de Sèvres.

: René Hayoun explique également à l'AFP que la suppression du marché de Noël n'est qu'un aspect d'un "problème au niveau national" : "L'Etat ne prend plus en compte les forains". Il cite notamment la suppression d'événements comme la fête foraine de la Bastille et Jours de fête au Grand Palais.

: "Des véhicules sont en train de se rassembler vers plusieurs points de départ. L'idée est de retourner sur le périphérique pour aller dans le centre de Paris", explique le président de l'intersyndicale des forains René Hayoun à l'AFP.

: On pourrait le croire, @Jerome, mais ce n'est pas la raison de la suppression du marché de Noël des Champs-Elysées, qui avait bien eu lieu l'an dernier. En juillet, le Conseil de Paris a justifié la non-reconduction de la convention signée avec Marcel Campion, qui arrivait à son terme, par "la qualité médiocre des animations et des produits vendus". Marcel Campion a, par ailleurs, été mis en examen dans le cadre d'une enquête sur ses affaires avec la mairie de Paris.

: Est-ce que franceinfo peut aussi rappeler les motivations de la Mairie de Paris à ne pas vouloir de marché de Noël sur les Champs ? Est-ce que par exemple ça n'aurait pas à voir avec les attentats que ça pourrait engendrer ?

: La circulation est à nouveau "très perturbée" par les manifestations des forains, selon le service Sytadin, qui donne des informations sur le trafic en temps réel. La circulation est coupée sur l'A13 vers Paris, à hauteur de Chambourcy (Yvelines), et un barrage filtrant a été mis en place sur l'A4, en direction de l'Est, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).

: Rappelons que la colère des forains a pour origine la raréfaction des fêtes foraines, et en particulier la suppression du marché de Noël sur les Champs-Elysées. "Le marché de Noël, c'est 25 à 30% de mon chiffre d'affaires annuel", expliquait à l'AFP un forain mobilisé hier. "On a fait beaucoup d'investissements dans les lumières, la décoration, des machines plus performantes. Sans le marché, on ne peut pas amortir. Demain, je peux mettre la clef sous la porte."

: Les forces de l'ordre ont pris position aux abords de la capitale, sur l'A13 et sur l'A1, pour empêcher les nouveaux blocages prévus par les forains. La préfecture de police affirme que les camions qui y participaient hier ont été verbalisés pour "entrave à la circulation publique".

: Des convois de camions de forains sont en route vers Paris, annonce à franceinfo et France Bleu Paris le président de l'intersyndicale des forains, René Hayoun. "Il y a une quinzaine de camions à hauteur de Pontoise", dans le Val-d'Oise, où passe l'A15, et "une trentaine d'autres sont positionnés sur l'A1", affirme-t-il, sans préciser l'emplacement exact de ce convoi.

: Le feuilleton d'hier matin va-t-il recommencer, et entraîner de nouveaux bouchons en Ile-de-France ? Selon l'entourage de Marcel Campion, les forains vont recommencer aujourd'hui leurs opérations de blocage des principaux axes routiers de la région parisienne. Hier, elle avait connu un pic à 480 km de bouchons, contre 300 dans une journée normale.