DIRECT. Un samedi noir attendu sur les routes à l'occasion du chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens

Ce qu'il faut savoir

Ambiance pare-choc contre pare-choc sur les routes de France. Il y a ceux qui plient bagage et ceux qui vont (enfin) les défaire. C'est le traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Vous êtes prévenus : il faudra prendre votre mal en patience, samedi 29 juillet, avant de pouvoir déplier votre serviette de plage.

Éviter les grands axes de 14 à 18 heures. Pour Bison Futé, la journée "sera l'une des journées les plus difficiles de l'été 2017". La circulation est classée noir dans le sens des départs. L'organisme déconseille fortement de rouler toute la journée de samedi dans le sens des départs, avec des bouchons prévus de 4 heures du matin à 20 heures. Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national, sauf sur l'arc méditerranéen (rouge).

Ca coince dans la vallée du Rhône. Bison futé prévoit de très grosses difficultés sur "l'autoroute A8, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l’autoroute A9, la N165 (en Bretagne), ainsi que les rocades de Rennes et de Nantes et l’autoroute A7 au sud de Lyon (jonction A46) de 10 heures à 18 heures." A cela s'ajoutent tous les grands axes de liaison du pays, tout particulièrement l'après-midi.

Du mieux dimanche. "Mieux vaudra attendre dimanche pour partir, tout en s’attendant à y rencontrer encore des bouchons", conseille Bison Futé. La journée est classée orange au niveau national. Quelques difficultés sont attendues en vallée du Rhône, sur l’autoroute A10 en région Centre et sur l’autoroute A13 en Normandie. Mieux vaudra éviter les grands axes entre 9 heures et 15 heures. Bison Futé conseille également de ne pas quitter Paris par le Sud entre 8 heures et 14 heures.