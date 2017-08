DIRECT. Trafic : circulation "extrêmement" compliquée pour le deuxième chassé-croisé de l'été

Ce qu'il faut savoir

Armez-vous de patience si vous comptez prendre le volant. Ce samedi 5 août sera "la deuxième journée la plus difficile de l'été" sur les routes, avec une circulation "exceptionnellement" compliquée selon Bison futé, qui voit rouge au niveau national. Suivez la situation en direct avec franceinfo.

Bouchons prévus jusqu'en soirée. Pour le deuxième chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens, Bison futé voit rouge samedi au niveau national et déconseille de prendre la route – des bouchons sont prévus entre 4 heures et 20 heures – et noir en Auvergne-Rhônes-Alpes, dans le sens des départs.

Rouge dans le sens des retours. Dans le sens des retours, Bison futé voit rouge sur l'arc méditerranéen samedi, et préconise d'éviter l'autoroute A8 entre l'Italie et Aix-en-Provence et l'autoroute A9 de Montpellier à Nîmes, entre 9 heures et 20 heures.

Dimanche sera classé vert. Il est conseillé de prendre la route le dimanche, classé vert, mais tout de même d'éviter les grands axes entre 9 heures et 15 heures. Au niveau national, samedi et dimanche sont classés orange dans le sens des retours, et il est conseillé d'éviter les grands axes de liaison en journée.