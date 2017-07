DIRECT. Circulation : Bison Futé voit rouge dans le sens des départs pour samedi

Ce qu'il faut savoir

Prudence sur la route des vacances. La journée est classée rouge, samedi 22 juillet, sur l'ensemble de la France dans le sens des départs. "Des problèmes de circulation sont attendus sur les grands axes du pays", alerte Bison Futé. Franceinfo suit l'évolution du trafic tout au long de la journée.

La journée est classée rouge dans le sens des départs sur l'ensemble de la France. Dans le sens des retours, la circulation risque d'être difficile sur le pourtour méditerranéen.

Il vaut mieux éviter Paris et Lyon. Bison Futé conseille de ne pas emprunter les contournements de ces deux agglomérations, entre 7 heures et 14 heures.

Un petit détour ? Bison Futé suggère d'éviter les autoroutes de la moitié nord du pays (A31, A6, A10, A13, A71) entre 7 et 16 heures et celles du sud entre 10 et 19 heures (A7, A8, A9, A10, A61, A63).