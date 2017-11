DIRECT. Des forains perturbent la circulation en Ile-de-France, le trafic sur l'autoroute A4 fortement ralenti

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: "Les contradictions qui minent ce récit le discréditent entièrement. (...) J'ai fait vérifier que ce soir-là, comme toujours depuis sa création, L'Or du Rhin a été exécuté sans entracte".



Dans un texte envoyé à l'AFP, Pierre Joxe qualifie de "tissu de contre-vérités" les accusations d'agression sexuelle formulées par Ariane Fornia, la fille de l'ancien ministre Eric Besson. Celle-ci expliquait sur son blog avoir subi des attouchements de la part de Pierre Joxe lors d'une représentation à l'opéra Bastille. Ce dernier dément en attaquant des points de détail : elle explique notamment que son père était arrivé à l'entracte du spectacle, il rétorque qu'il n'y a pas eu d'entracte.

: Bonjour @anonyme. Je ne suis pas dans le secret des décisions de la préfecture, mais sachez tout de même que des camions de CRS ont été déployés porte de la Muette à Paris et empêchent les forains de pénétrer sur le périphérique, et que d'autres filtrent la circulation venant de l'A4 aux portes de Paris. J'imagine qu'il serait, en revanche, plus compliqué de bloquer toutes les entrées des autoroutes.

: Je ne comprends pas qu'on laisse faire un délit d'entrave à la circulation annoncé depuis plusieurs jours pour protéger une minorité.

: Des perturbations dues à la présence de forains sont signalées sur l'A86 extérieure au sud des Hauts-de-Seine et sur l'A86 intérieure au nord des Hauts-de-Seine à Gennevilliers. Au total, on comptait 400 km de bouchons en Ile-de-France à 8 heures, une situation qualifiée d'exceptionnelle par la direction des routes d'Ile-de-France.

: Le Japon va prononcer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, en gelant les avoirs de 35 organisations et personnalités nord-coréennes, a annoncé le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, en marge de sa rencontre avec Donald Trump. Ce dernier a menacé Pyongyang, réaffirmant que le temps de la "patience stratégique" était révolu.

: Sept cents concurrents se sont affrontés ce week-end pour la première Coupe du monde de tiramisu, à Trévise (Italie). C'est un ouvrier d'une usine de lunettes qui l'a emportée. Le vainqueur est originaire de Vénétie, au grand dam des concurrents de la région voisine du Frioul-Vénétie julienne : ces deux régions se disputent la paternité du fameux dessert. Voici quelques photos pour vous faire saliver.





















: Premier jour de visite officielle au Japon et premier faux pas ? Donald Trump a nourri des carpes koï en compagnie du Premier ministre japonais, Shinzo Abe. Alors que ce dernier lançait de petites cuillères aux poissons, le président américain s'est impatienté et a versé l'ensemble de sa boîte dans le bassin, sous l'œil amusé du secrétaire d'Etat, Rex Tillerson. Voici les images.



: Bonjour, j'ai aussi croisé sur la N118 des camions au ralenti entourés de motards de la police.

: "On est venu défendre les forains parce que beaucoup font ce marché de Noël [de Paris]. Sont venus se greffer la suppression de la fête de la Bastille, la non reconduction de la grosse fête foraine au Grand Palais. Et vous avez maintenant, cerise sur le gâteau, la suppression de 50% de l'emplacement de la Foire du Trône. Tout ça rentre dans les esprits, ça s'échauffe."





Sur franceinfo, un syndicaliste détaille les raisons de la colère des forains, qui bloquent plusieurs axes d'Ile-de-France ce matin. Elles ne se limitent pas à la suppression du marché de Noël parisien : la disparition d'autres manifestations est aussi pointée du doigt. "Nous avons quand même des droits. Le droit de vivre" se lamente Christian Lentz.

: Sur l'A13, les embouteillages atteignent désormais près de 20 km de long à hauteur de Chambourcy (Yvelines), en direction de Paris. Des forains neutralisent aussi une voie de l'A6 vers Paris à hauteur de Wissous (Essonne) et France Bleu Paris signale la présence de camions de forains sur l'A86 extérieure dans les Hauts-de-Seine.



: Sur l'autoroute A4, 60 forains manifestent sur la chaussée au niveau de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) en direction de Paris. La circulation est pratiquement à l'arrêt sur cet axe, le plus touché. Plus loin sur l'A4, un journaliste de France 2 photographie le filtrage mis en place par la police aux portes de Paris.

: S'offrir un lionceau, c'est possible ? Je me suis rendu en caméra cachée dans cinq cirques pour vérifier. Verdict : la plupart des gérants me proposent de louer leurs fauves pour des soirées, en toute illégalité. Retrouvez l'intégralité de mon enquête dans cet article.



: "Quand les entreprises réussissent à se soustraire à l'impôt en créant des filiales dans les paradis fiscaux, elles le font dans le cadre de la loi, mais ne respectent pas l'esprit de la loi. (...) C'est un système qui est institutionnalisé et massif et qui a pour résultat de priver tous les Etats de ressources absolument nécessaires."



Parmi les invités de franceinfo ce matin pour décrypter les "Paradise Papers", Lison Rehbinder, de l'association pour le développement CCFD-Terre Solidaire, explique pourquoi les pratiques légales révélées par cette enquête sont, à ses yeux, un problème.



: Franceinfo consacre sa matinale, ce matin jusqu'à 9 heures, aux "Paradise Papers", enquête planétaire sur les paradis fiscaux à laquelle ont participé la cellule investigation de Radio France et Le Monde. Vous pouvez l'écouter ici.

: On connaîtra à 12h45 le lauréat du prix Goncourt. Yannick Haenel, Véronique Olmi, Eric Vuillard et Alice Zeniter sont encore en lice.En attendant le verdict, Culturebox vous dit tout sur ces quatre auteurs et les livres qui pourraient leur valoir le plus prestigieux des prix littéraires français.

: "La santé mentale est le problème ici (...). Ce n'est pas une question liée aux armes."





Depuis le Japon, Donald Trump réagit à nouveau à la tuerie qui a fait 26 morts, selon le dernier bilan des autorités, hier dans une église au Texas. Il refuse toujours d'ouvrir un débat sur le port d'armes aux Etats-Unis.



: Les perturbations n'ont pas atteint le périphérique parisien. Des camions de CRS déployés porte de la Muette, dans le 16e arrondissement de Paris, empêchent une dizaine de camions de forains d'y entrer.



: Sur l'A13, 40 camions de forains roulent en opération escargot sur deux des trois voies en direction de Paris. Ils créaient 15 km de bouchons peu après 7 heures. Sur l'A6, en direction de Paris à hauteur de Wissous, à la frontière entre Essonne et Val-de-Marne, la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite sont neutralisées par les forains, selon la direction des routes régionale.



: Le blocage de la région parisienne promis par Marcel Campion a débuté. Des perturbations sont recensées sur l'A13, l'A4 et l'A6. Sur l'A4, une quinzaine de camions sont présents en direction de Paris, créant trois quarts d'heure de ralentissement et un trafic pratiquement à l'arrêt au niveau de Saint-Maurice (Val-de-Marne).

: Empêcher une hausse des températures globales supérieure à 2°C, c'est l'objectif martelé par les acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais si ce combat n'a jamais été aussi important, certaines batailles sont déjà perdues, explique notre journaliste Marie-Adélaïde Scigacz : la généralisation des canicules extrêmes, l'accélération de la montée des eaux ou encore la mort des coraux sont déjà une réalité.







: Deux ans après l'accord de Paris, une nouvelle conférence des parties sur le climat, la COP 23, s'ouvre aujourd'hui à Bonn (Allemagne). La Croix est le seul journal à consacrer sa une au changement climatique, et à un reportage aux îles Fidji, menacées par la montée des eaux.











: Dans les kiosques ce matin, L'Equipe déplore l'attitude des joueurs lyonnais et des supporters stéphanois lors du spectaculaire derby d'hier soir.











: Bonjour @Catherine. Pour l'instant, aucun signe du blocage promis par le forain Marcel Campion en région parisienne. Il a émis cette menace pour protester contre la suppression du marché de Noël.

: Des nouvelles d'un éventuel blocage de Paris par les forains ? Merci

: Cette fois, ça y est, il va falloir sortir les gros manteaux d'hiver. Les températures s'annoncent fraîches aujourd'hui et pour le reste de la semaine. En revanche, le temps sera plutôt dégagé autour de la Méditerranée et dans la moitié nord-ouest du pays. Le détail des prévisions est sur notre page dédiée. Rappelons que quatre départements du Sud sont en alerte orange aux vents violents.











: Carles Puigdemont et ses ministres, visés par un mandat d'arrêt européen, sont libres sous conditions : ils ont interdiction de quitter le territoire belge, doivent avoir une adresse fixe et devront se présenter "personnellement" à toute convocation de la justice et de la police. Une autre juridiction, la chambre du conseil, doit maintenant se prononcer sur l'exécution du mandat d'arrêt dans les 15 prochains jours.

: Carles Puigdemont est ressorti libre du bureau d'un juge d'instruction belge, hier soir, après une longue journée d'audition. De même pour quatre de ses anciens ministres du gouvernement destitué par Madrid. De l'extérieur, des photographes ont réussi à observer la silhouette de l'ex-président catalan par la fenêtre.







: Donald Trump, en tournée en Asie, a dénoncé une tuerie "terrifiante" et un "acte diabolique".Il a promis le "soutien entier" de son administration à l'Etat du Texas, mais n'a pas évoqué la législation sur les armes à feu. Le tireur de Sutherland Springs était armé d'un fusil d'assaut et portait un gilet pare-balles.

: Selon le New York Times, le tireur a été touché par des tirs d'un habitant alors qu'il quittait l'église et il a été poursuivi par des voisins alors qu'il cherchait à s'enfuir en voiture, avant d'être victime d'un accident de la route.

: L'identité du tireur n'a pas été communiquée officiellement, pas plus que ses motivations. Mais plusieurs journaux, comme le New York Times et le Washington Post, qui citent des responsables de la police, l'identifient comme Devin Patrick Kelley, 26 ans. Ancien de l'Air Force, il aurait été congédié par l'armée en 2014 pour des violences envers sa femme et ses enfants.

: Le scénario de l'attaque se précise. Selon les autorités locales, vers 11h20 heure locale hier, un "jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années", "tout de noir vêtu", armé d'un fusil d'assaut et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu devant, puis à l'intérieur de la First Baptist Church de Sutherland Springs, en plein service religieux. C'est un habitant qui a réussi à saisir son fusil et provoqué la fuite du tireur, retrouvé mort dans son véhicule peu après.



: La tuerie de l'église de Sutherland Springs au Texas a fait 26 morts, selon un bilan encore provisoire révélé cette nuit par le gouverneur de l'Etat. Une vingtaine de personnes ont été blessées. Les victimes sont âgées de 5 à 72 ans.

: Les quatre départements concernés par cette alerte sont les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Cet épisode de vents violents doit débuter à 10 heures ce matin et se terminer à 22 heures, selon le bulletin de Météo France, qui attend des rafales dépassant largement les 100 km/h.

















: #METEO Quatre départements du sud de la France sont placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France.

