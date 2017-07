Circulation difficile entre Lyon et Valence, journée classée orange dans le sens des départs, rouge dans 3 régions

Le trafic est dense sur les routes samedi 15 juillet en France. La journée est classée orange dans le sens des départs dans la majeure partie du pays et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La circulation est particulièrement difficile sur l’A7 samedi matin, en direction de Marseille, entre Lyon et Valence, "en raison de fortes perturbations", indique Bison Futé. Il est donc recommandé aux automobilistes d'éviter ce secteur et depuis Lyon, de "suivre l'itinéraire autoroutier alternatif signalé par panneaux lumineux qui permet de rejoindre l'A7 à Valence". "Pour cela", conseille Bison Futé, "à partir de Lyon, sur l'A6 après la barrière de péage de Villefranche-sur-Saône et sur l'A42 avant la jonction avec l'A432, il faut suivre la direction Grenoble" et "peu avant Grenoble, prendre l'A49 en direction de Valence". Mais, attention, "cet itinéraire engendre un allongement d'environ 70 km et un surcoût de péage", prévient Bison Futé.

Depuis le sud de Lyon, il est conseillé également de suivre des itinéraires bis, soit "quitter l'A7 à hauteur de Vienne et emprunter l'itinéraire bis signalé (direction Marseille) à l’est de la vallée du Rhône", soit "quitter l'A7 à Condrieu (sortie 10) peu avant la barrière de péage de Vienne et emprunter l'itinéraire bis (direction Marseille) signalé à l’ouest de vallée du Rhône". Cet itinéraire "permet de longer l'autoroute jusqu'au sud de Valence, jusqu'à Loriol sans allongement kilométrique".