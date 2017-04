Circulation dense pour le week-end du 1er-Mai : samedi et lundi classés orange

Il va y avoir du monde sur les routes pour ce week-end prolongé, prévient Bison Futé, vendredi 28 avril. L'organisme de prévision de la circulation classe la journée de samedi orange dans le sens des départs, tout comme le lundi dans le sens des retours. Bison Futé voit même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, lundi, dans le sens des retours. La journée de dimanche, elle, est classée verte.

Dès vendredi, l'Ile-de-France devrait connaître des bouchons plus importants que pour un week-end normal. Bison Futé conseille donc d'éviter de quitter les agglomérations entre 16 heures et 20 heures et, en Ile-de-France, entre 14 heures et 21 heures. Samedi, des difficultés de circulation seront à prévoir dans les métropoles et leur périphérie, et dans toutes les régions dans le sens des départs. Mieux vaut partir des grandes villes avant 9 heures (8 heures pour l'Ile-de-France) ou après 16 heures.

Les Néerlandais rentrent de vacances

Lundi, dans le sens des retours, les principales difficultés de circulation sont attendues en région Auvergne-Rhône-Alpes et en direction des grandes métropoles du pays ainsi qu'en direction des frontières du nord, en raison de la fin des congés scolaires pour les Pays-Bas. Il est dès lors préférable d'éviter de regagner les grandes agglomérations entre 16 heures et 20 heures (entre 14 heures et 21 heures pour l'Ile-de-France).