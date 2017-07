Circulation : ce qu'il faut savoir avant de prendre la route ce week-end

Vous partez en vacances ? Vous avez de la chance... ou pas. Enfin, cela dépend de l'heure ou du jour auquel vous avez décidé de mettre les voiles. Sur les routes, dès vendredi 28 juillet, il faudra prendre votre mal en patience avant de rejoindre votre lieu de villégiature, prévient Bison futé.

Voici ce que les aoûtiens et les juillettistes doivent savoir avant de prendre le volant.

Un vendredi orange dans toute la France

Dans le sens des départs. Bison futé met en garde : la journée de vendredi est classée orange dans le sens des départs dans tout l'Hexagone. Le prévisionniste conseille d'éviter "les traversées (ou rocades de contournement) de Bordeaux, Lyon et Paris par le Sud entre 9 heures et 20 heures". Il suggère aussi d'éviter "les grands axes de liaison du pays principalement entre 8 heures et 21 heures".

Dans le détail, il met en garde ceux qui comptent emprunter l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier (toujours de 9 heures à 20 heures) et l'A7 entre Lyon et Orange (de 9 heures à 22 heures.)

Dans le sens des retours. Pour ce qui est des retours, la circulation sera plus fluide : la journée est classée verte, sauf en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé conseille donc d'éviter "l’autoroute A7 au sud de Lyon (jonction A46), de 19 heures à 23 heures", mais aussi "les autoroutes A8 et A7 entre l’Italie et Orange ainsi que l’autoroute A9 entre Narbonne et Nîmes de 9 heures à 20 heures."



Un samedi noir, "parmi les plus difficiles de l'été 2017"

Dans le sens des départs. Vous êtes prévenu(e), la circulation sera "exceptionnellement difficile" sur les routes samedi, classé noir dans le sens des départs pour le chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens. "Samedi 29 juillet sera l'une des journées les plus difficiles de l'été 2017", a annoncé mercredi l'organisme de prévision de la circulation, qui déconseille fortement de rouler dans la nuit de vendredi à samedi et toute la journée de samedi dans le sens des départs, avec des bouchons prévus de 4 heures du matin à 20 heures.

Bison futé prévient par ailleurs que la situation sera particulièrement difficile sur "l'autoroute A8, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l’autoroute A9, la N165 (en Bretagne), ainsi que les rocades de Rennes et de Nantes et l’autoroute A7 au sud de Lyon (jonction A46) de 10 heures à 18 heures." A cela s'ajoutent tous les grands axes de liaison du pays, tout particulièrement l'après-midi.

Dans le sens des retours. La journée est classée orange au niveau national, sauf sur l'arc méditerranéen, lequel sera classé rouge. Bison futé conseille par ailleurs d'éviter les grands axes entre 14 heures et 18 heures.

Un dimanche orange dans tout l'Hexagone

Dans le sens des départs. Dimanche, mieux vaut éviter les grands axes entre 9 heures et 15 heures, assure Bison futé qui classe la journée orange sur tout l'Hexagone. Le prévisionniste invite les automobiliste à éviter les autoroutes A7 ("dans le secteur de Valence de 9 heures à 19 heures") et A10 ("de Bordeaux jusqu’en région parisienne de 10 heures à 20 heures".)

Dans le sens des retours. La journée sera classée vert sur la majorité de la France, mais restera orange dans les région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur l'arc méditerranéen, poursuit Bison futé.