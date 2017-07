SNCF : trafic interrompu en gare Montparnasse jusqu'à la mi-journée

Voilà qui tombe mal en plein week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Le trafic des trains est totalement interrompu, dimanche 30 juillet, au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse, à Paris. En cause, un "dérangement d'installations" survenu en gare de Vanves-Malakoff (Hauts-de-Seine), explique la SNCF à franceinfo.

Certains trains sont reportés vers la gare d'Austerlitz et celle de Massy-Palaiseau. Pour permettre aux voyageurs de changer de gare, des bus ou des taxis ont été affrétés par la SNCF afin d’effectuer les liaisons.

Autre conséquence, la ligne SNCF N, interrompue entre Montparnasse et Versailles Chantiers "jusqu'à 12h", annonce le compte Twitter du RER A.

Sur son site, la SNCF conseille "à ses voyageurs à destination ou en provenance de Paris Montparnasse de reporter, dans la mesure du possible, leurs déplacements aujourd’hui." Le trafic devrait reprendre à la mi-journée, espère la SNCF.

Origine du problème encore indéterminée

Une cinquantaine d'agents ont passé la nuit et la matinée à vérifier l'ensemble des câbles électriques et télécom pour tenter de déterminer la cause du problème.

Sur Twitter, des usagers ont publié des photos montrant la pagaille en cours. Certains semblent s'agacer de la situation.

Bonne blague. Aucun train au départ de Montparnasse avt 12h. Les voyageurs doivent se déplacer jusqu'à Massy pr prendre leurs trains.#SNCF — Karl Edom (@Karl_Edom) 30 juillet 2017

@SNCF je pense que vous pouvez commencer à prévenir les gens par l'application et sms que les trains de Montparnasse partent d'autres gares — Baptiste Philippe (@PHILIPPEBaptist) 30 juillet 2017