DIRECT. SNCF : le trafic des trains totalement interrompu à la gare Montparnasse

Ce qu'il faut savoir

Ce n'était certainement pas le départ en vacances que les voyageurs avaient imaginé. En plein week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, le trafic des trains est totalement interrompu, dimanche 30 juillet, au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris. En cause : un "dérangement d'installations" survenu en gare de Vanves-Malakoff (Hauts-de-Seine), explique la SNCF à franceinfo. Le trafic devrait reprendre à la mi-journée.

Des trains reportés vers d'autres gares. Certains TGV sont déroutés vers les gares d'Austerlitz et de Massy-Palaiseau. Pour permettre aux voyageurs de s'y rendre, des bus ou des taxis sont affrétés par la SNCF. Sur son site, la compagnie conseille toutefois "à ses voyageurs à destination ou en provenance de Paris Montparnasse de reporter, dans la mesure du possible, leurs déplacements aujourd’hui."

Une panne au niveau de Vanves. Une cinquantaine d'agents ont passé la nuit et la matinée à vérifier l'ensemble des câbles électriques et télécom pour tenter de déterminer la cause du problème. En vain pour l'instant. Les investigations se poursuivent.

Conséquences sur toutes les lignes. Les trains Intercités en direction de la Normandie sont également touchés. Certains ont été supprimés. Par ailleurs, la ligne N est interrompue entre Montparnasse et Versailles-Chantiers au moins "jusqu'à 12 heures".