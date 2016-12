SNCF : 3 000 agents de sécurité armés et en civil patrouillent dans les trains

La fréquentation des trains augmentent fortement pendant les fêtes de fin d'année. Pour assurer la sécurité des milliers de voyageurs, des agents de sécurité armés et en civil patrouillent désormais dans les trains, les TGV ainsi que dans les Transiliens, en Île-de-France. L'information a été confirmée, samedi 24 décembre, sur franceinfo, par Stéphane Volant, secrétaire général de la SNCF en charge de la sûreté.

"Depuis quelques semaines, ces 3 000 agents sont répartis sur le territoire ferroviaire national. Ils ont des prérogatives nouvelles, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité, des fouilles des bagages. Ils ont également la possibilité de verbaliser en tenue civile et d'être armés", explique-t-il. Ces "forces de sécurité de la SNCF" sont épaulées de "chiens détecteurs d'explosifs ou d'armes".

"La sûreté de la SNCF est encore plus efficace et plus présente sur le terrain grâce à ces nouvelles dispositions", estime Stéphane Volant. Il espère qu'elles permettront aux voyageurs profiter des trains en toute sérénité "à un moment de l'année où ils ont besoin de rêver et de penser à autre chose qu'aux menaces."