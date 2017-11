Six séquences à retenir de l'émission "Envoyé Spécial" sur la catastrophe du TGV Paris-Strasbourg

C'est le premier accident mortel du TGV. Pourtant, cette catastrophe, qui a fait 11 morts et 42 blessés, a été oubliée. Le lendemain des attentats de Paris, le 14 novembre 2015, une rame d'essai du TGV teste la ligne Paris-Strasbourg. Près d'Eckwersheim (Bas-Rhin), le train déraille, percute le mur en béton et tombe dans le champ et le canal en contrebas. "Envoyé Spécial" a enquêté sur cet accident et recueilli des témoignages exceptionnels. Voici six séquences à retenir de l'émission diffusée jeudi 9 novembre sur France 2.

1 L'incertitude dans la cabine de pilotage, trois jours avant l'accident

Les images sont inédites. L'émission "Envoyé Spécial" s'est procurée une vidéo tournée dans le poste de pilotage, le 11 novembre 2015, trois jours avant la catastrophe. Déjà, les agents s'inquiètent d'une vitesse excessive à l'approche du même virage où a eu lieu l'accident. Ils discutent autour de la feuille de route qui indique les vitesses à atteindre. "Ah, il n'est pas facile celui-là", dit un membre de l'équipe de test à propos du virage. Le train finit par poursuivre son chemin. Ce ne sera pas le cas le 14 novembre. La vitesse sera à l'origine du déraillement.

2 Qui était dans la cabine de pilotage le jour du drame ?

Ils étaient sept au lieu de quatre. Lors de l'accident, il y avait plus d'agents dans le poste de pilotage que le nombre de personnes autorisées, limité à quatre. En plus des quatre personnes de l'équipe de conduite, le cadre de traction, c'est-à-dire le conducteur, accepte deux techniciens supplémentaires et un ingénieur en tant qu'observateurs. L'ambiance est bonne le jour du drame. Les agents parlent de sujets personnels et futiles. Peu de temps après, le virage fatidique se présente, et un appel à l'interphone distrait l'équipage.

3 L'incident qui a eu lieu trois jours avant le drame n'a pas été signalé

Dans son rapport de l'essai du 11 novembre, qui avait donné des difficultés à l'équipage, notamment sur le virage où l'accident a eu lieu trois jours plus tard, le chef des essais a écrit "RAS". Ce dernier est mort dans l'accident. L'enquête doit déterminer pourquoi il n'a pas fait état de cette difficulté.

4 Les tentatives d'approche des trois mis en examen

"Comme dans tous les domaines, ce sont les lampistes qui trinquent", lance un des mis en examens à la journaliste de l'émission "Envoyé Spécial", le seul à voir réagi. Il a en outre affirmé que cette mise en examen était "pire que l'accident". Il a enfin botté en touche lorsqu'on l'a questionné sur les cadences de travail de son entreprise.

5 Un rapport fait état de cadences de travail risquées pour les salariés

Un rapport d'un cabinet d'audit sur l'organisation du travail dans l'entreprise en charge des essais, la filiale de la SNCF Systra, fait état de cadences de travail pouvant mener les salariés à prendre des risques. Un cheminot syndicaliste pointe du doigt la pression exercée sur les salariés, un manque de formation, ainsi que l'importance donnée au respect des délais.

6 Le président de la SNCF reconnaît la responsabilité de l'entreprise ferroviaire

Alors qu'il ne souhaitait pas réagir face caméra, le président de la SNCF a reconnu à la journaliste de l'émission "Envoyé Spécial" que la SNCF avait une responsabilité dans le drame, notamment sur la présence d'invités dans la rame d'essai.