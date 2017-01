La SNCF lance une nouvelle carte jeune avec TGV illimité

La SNCF va lancer sa Happy Card. Il s'agit d'une nouvelle carte jeune permettant aux utilisateurs âgés de 16 à 27 ans de voyager de manière illimitée dans les TGV et les Intercités. Le tout pour 79 euros par mois, annonce Le Parisien.

Pour bénéficier de ce tarif, les jeunes voyageurs devront souscrire un abonnement de trois mois minimum, sur internet uniquement, en transmettant une copie de leurs documents d'identité, indique le quotidien. Ces offres débuteront le 19 janvier.

Quatre cents trains disponibles par jour

Avec une Happy Card, les clients voyageront en seconde classe et ne pourront réserver qu'un mois à l'avance. Quatre cents TGV et Intercités par jour, en moyenne, sont concernés par l'offre. La Happy Card est destinée à inciter les jeunes à voyager en train, alors qu'ils sont plus enclins à se tourner vers le bus ou le covoiturage, souligne Le Parisien.

Seule zone d'ombre pour le moment, "si, passés les trois mois, vous souhaitez mettre fin à votre abonnement, il faudra respecter un préavis et payer des frais de gestion, dont le montant n'est pas encore connu", souligne le journal.