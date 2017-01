La SNCF arrête l'abonnement IDTGV Max et lance une nouvelle offre illimitée pour les jeunes

La SNCF chamboule ses offres d'abonnement au TGV. L'entreprise a annoncé, mercredi 25 janvier, la fin de la carte IDTGVMax au 27 avril 2017. Dans le même temps, la SNCF lance une nouvelle offre illimitée, réservée aux jeunes : TGVMax.

Les 10 000 abonnés de la carte IDTGV ont reçu un email de l'entreprise leur annonçant l'arrêt de leur abonnement dans quelques mois. Cette offre permettait de voyager en illimité sur les IDTGV pour 60 euros par mois. "Toute l'équipe iDTGVMAX vous remercie d'avoir fait de ces deux années une formidable aventure", a écrit l'entreprise, qui revendique 500 000 voyages effectués avec cette offre "expérimentale".

Une décision qui n'a pas été forcément bien accueillie par les abonnés de cette offre. Certains ont même lancé une pétition en ligne pour contester cette décision.

Une nouvelle offre pour les jeunes

Dans le même temps, la SNCF a lancé une nouvelle offre : TGVMax. Cette dernière est réservée aux jeunes de 16 à 27 ans et permet de réserver la plupart des TGV et Intercités en illimité pour 79 euros par mois. La SNCF promet "100% des destinations TGV et Intercités, 100% des jours, sur 94% des trains". En effet, "les trains de très forte affluence, très prisés par les professionnels, ne sont pas ouverts".

Parallèlement, la carte jeunes 12-27 ans, qui permet de voyager à tarif réduit, et est détenue par plus d'un million de personnes, selon la SNCF, sera maintenue. "On remboursera la carte jeunes pour les gens qui prennent un abonnement TGVmax", a assuré Pierre Matuchet, directeur marketing de Voyages SNCF.