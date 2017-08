Incendie près d'Aubagne : environ 2 300 passagers passent la nuit dans les trains, le trafic SNCF perturbé en Paca

La SNCF a indiqué à franceinfo qu'environ 2 300 passagers ont dormi à bord des trains dans différentes gares de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) dans la nuit de samedi au dimanche 20 août. En cause, un feu de forêt qui a détruit 240 hectares près d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) et qui a nécessité la coupure de la ligne ferroviaire Marseille-Cassis.

Le Croix-Rouge mobilisée

Le porte-parole de la SNCF a indiqué à franceinfo qu'environ 1 000 voyageurs ont dormi "dans des gares sécurisées" à bord des trains à Marseille, environ 1 000 à Toulon, et plus de 300 à Nice. Des chiffres qui doivent être encore affinés avec un comptage précis réalisé par les personnels de la SNCF, car certains voyageurs sont rentrés dormir chez eux. Le porte-parole de la compagnie ferroviaire indique que la Croix-Rouge a été mobilisée et que des plateaux repas ont été servis samedi soir.

Le trafic SNCF va rester perturbé dans la matinée

Le trafic SNCF dans la région Paca va rester perturbé au moins dans la matinée de dimanche, car les pompiers n'ont pas encore donné leur feu vert pour rouvrir la ligne Marseille-Cassis. De plus, il faut que les techniciens de la SNCF fassent une reconnaissance à pied des voies de chemin de fer, afin de vérifier qu'il n'y ait aucune dégradation à cause de l'incendie.