Inauguration de la LGV Tours-Bordeaux : "C'est un vrai changement de la géographie" de la France

La ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, dont les trains commenceront à circuler cet été, sera inaugurée ce mardi 28 février par François Hollande. Le président est attendu à 15h30 à Villognon, en Charente. Sur franceinfo mardi, le président de la SNCF, Guillaume Pepy, parle d'un "vrai changement de la géographie" de la France.

Le projet de cette LGV a été initié au millieu des années 90 et a coûté 7,8 milliards d'euros. "C'est un évènement d'une importance extrême, explique Guillaume Pepy. Bordeaux-Paris en 2h, Rennes-Paris en 1h25, et puis la Bretagne à un peu plus de 3h de la capitale, c'est un vrai changement de la géographie".

Le président de la SNCF promet que l'offre sera très riche sur cette future LGV : "Nous proposerons 35 000 sièges par jour entre Paris et Bordeaux". Les premiers trains circuleront sur cette ligne à partir du mois de juillet. Leurs tarifs seront dévoilés à la mi-mars.