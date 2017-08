Avignon : "oubliée" dans un train, une femme en fauteuil roulant fait 1 000 km de plus pour rentrer chez elle

Une femme handicapée de 28 ans en fauteuil roulant a été en quelque sorte "oubliée" dans un train en gare d’Avignon, indique France Bleu Vaucluse vendredi 11 août. Partie de Vintimille à la frontière italienne (Alpes-Maritimes) à 9h12, Emmanuelle Kristensen devait arriver chez elle à Grenoble à 16 heures. Elle n'y est parvenue que cinq heures plus tard, après un périple épuisant et stressant et un trajet rallongé de 1 000 kilomètres.

Personne pour l'aider à descendre à Avignon

À son départ de Vintimille, des agents SNCF l’aident comme prévu à monter à bord du train. Mais lorsqu'Emmanuelle arrive en gare d'Avignon TGV pour sa première correspondance, personne n’est présent pour l'aider à descendre.



Elle avait pourtant réservé le service "accès plus" de la SNCF, destiné à accompagner les personnes handicapées. "On apprendra que les agents avignonnais m’attendaient dans le hall de la gare", commente Emmanuelle Kristensen. Des passagers essaient alors de l'aider, en vain : l'arrêt est beaucoup trop court en gare d'Avignon. Trois minutes plus tard le train repart. Direction Paris, sans arrêt. Emmanuelle Kristensen se voit contrainte de rester à bord.

Finalement prise en charge à Paris

Elle sera finalement prise en charge à la sortie de son train à Paris avant d'en reprendre un autre pour rejoindre, enfin, sa destination initiale : Grenoble. Elle y arrive à 20h42 "sans même avoir vu la Tour Eiffel", précise-t-elle avec humour. Elle raconte son histoire ubuesque sur son blog, en attendant des réparations de la SNCF.

Concernant le service "accès plus", "le chef de bord est prévenu de votre présence et veille au bon déroulement de votre voyage, précise la SNCF sur son site. Arrivé à destination, un agent vient vous chercher à votre place et vous conduit à votre point de rendez-vous en gare ou vous accompagne à bord de votre prochain train en cas de correspondance dans la même gare."