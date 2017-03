Paris : les gares de Lyon et Paris-Bercy fermées ce week-end, de nombreux trajets modifiés

Aucun départ, aucune arrivée. Le trafic des trains sera totalement interrompu pendant 48 heures samedi 18 mars et dimanche 19 mars à la gare de Lyon, à Paris, ainsi qu'à celle de Paris-Bercy. Cette mesure est la conséquence du remplacement de postes d'aiguillage, qui datent des années 1930, et du basculement vers une nouvelle tour de contrôle ferroviaire, installée à Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne.

Pour les Alpes, Lyon et le Sud-Est, des trajets plus compliqués

Conséquence : le trafic entre Paris et les destinations habituellement desservies sera réduit de plus de moitié. La SNCF a prévu le maintien de 243 TGV ou Intercités, ainsi qu'un programme de circulation alternatif. Les trains en provenance ou en direction de la Suisse seront ainsi redirigés vers la gare de Paris-Est. Les liaisons vers Montpellier ou Perpignan partiront ou arriveront gare de Paris-Montparnasse. Quant aux TER et Intercités vers la Bourgogne et l'Auvergne, ils partiront ou arriveront tous gare de Paris-Austerlitz.

Le trajet s'annonce plus compliqué pour les voyageurs venant ou allant dans les Alpes : eux seront déroutés vers Versailles. Pour les passagers en provenance ou à destination du Sud-Est - Marseille, Côte d'Azur - ils passeront soit par la gare de Roissy-Charles-de-Gaulle, soit par celle de Marne-la-Vallée. Les liaisons Paris-Lyon et Lyon-Paris partiront ou arriveront en gare de Marne-la-Vallée.

La SNCF promet de mettre en place un vaste dispositif d'information en gare et à bord des trains. Elle s'engage également à vendre des tickets RER afin de permettre aux voyageurs de rallier le centre de Paris. "Certes, ce n'est pas un plan de transport normal, mais on aura quand même la capacité de se déplacer si on en a besoin", précise Florence Parly, directrice générale de SNCF Voyageurs.