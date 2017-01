Niort : un mort et trois blessés dont un grave dans un accident sur l'A83

Un grave accident impliquant un poids lourd et plusieurs véhicules s'est produit, lundi 31 décembre, sur l'A83, à la sortie de Niort. Le bilan fait état d'un automobiliste mort, un autre gravement blessé, et deux personnes plus légèrement blessées, selon un responsable de Vinci Autoroutes joint par France Bleu Poitou.

#A83 finalement toujours coupée dans le sens Niort/Nantes après accident mortel. Obligation de prendre la sortie n°10 Niort-Nord. — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) 2 janvier 2017

Le poids lourd, qui arrivait de Nantes, a soudainement traversé le terre-plein central. Il est allé percuter plusieurs véhicules qui arrivaient en sens inverse. Les deux blessés légers sont les deux occupants du camion, selon la même source. L'automobiliste gravement blessé a dû être évacué par hélicoptère.

Un responsable de Vinci Autoroutes, interrrogé un peu plus tôt sur la radio d'information trafic du groupe, a fait état de "plusieurs victimes" et de dégâts matériels très importants. Les secours sont présents en très grand nombre sur place. L'A83 a été coupée pendant plus d'une heure dans le sens Niort-Nantes. Le trafic a repris sur une seule voie à partir de 17 heures avant d'être une nouvelle fois interrompue.