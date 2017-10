Le trafic du RER A paralysé par une coulée de boue, pas de reprise prévue ce mardi matin

Le temps de trajet des habitués sera forcément allongé. Le trafic du RER A, la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe, est coupé entre les gares de la Défense et d'Auber à Paris en raison d'une coulée d'eau dans un tunnel de la ligne, et il ne reprendra pas mardi matin, a indiqué la RATP dans un communiqué, lundi 30 octobre.

#RERA

Le trafic est interrompu entre Auber et La Defense suite à ...... pic.twitter.com/tykw6MqMrl — laurent gallois (@laurentgallois) 30 octobre 2017

#RERA

De ce mélange boueux, on y aperçoit le rail

Bon courage aux voys, aux agents qui vont oeuvrer pr rétablir le service pic.twitter.com/69VYlQz76i — laurent gallois (@laurentgallois) 30 octobre 2017

Cette interruption du trafic est "due à un percement au niveau de Pote-Maillot de la paroi du tunnel du RER A, dans le cadre d'un forage préliminaire des travaux conduits par SNCF Réseau, pour la gare Eole". Ce percement a entraîné un écoulement important et soutenu d'eau boueuse et de sable qui a noyé les voies sur une cinquantaine de mètres. La RATP assure qu'elle n'a pas eu le choix de stopper le trafic des trains.

150 agents mobilisés

Le dispositif de transports de substitution sera reconduit. La ligne 1 du métro, qui dessert les gares de La Défense et Charles de Gaulle-Etoile, a été renforcée, ainsi que les lignes 2, 6, 9 et 14 et 24 bus de substitution ont été mis en place entre Charles de Gaulle-Etoile et la Défense.

A 21 heures, l'eau continuait à couler, avec un débit moins important. Les équipes travaillent sur le colmatage de la brèche, le pompage de l'eau et le déblayage du sable et de la boue sur la cinquantaine de mètres de voies inondées. Ces travaux vont durer toute la nuit de lundi à mardi afin de "reprendre le trafic dans les meilleures conditions et les meilleurs délais". Une cellule de crise a été ouverte. 150 agents sont déployés sur le terrain pour informer les voyageurs, précise la RATP.